تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
20:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البوسنة والهرسك

- -
20:45

إيطاليا

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
21:00

إسبانيا

توابع الخسارة من مصر.. الاتحاد السعودي يقرر إقالة هيرفي رينارد

كتب : محمد عبد الهادي

05:14 م 31/03/2026

الفرنسي هيرفي رينارد

اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا حاسمًا في الساعات الماضية، حول مصير المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر.

أفاد الإعلامي السعودي أحمد العجلان عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مواجهة السعودية أمام صربيا، المقررة مساء الثلاثاء، ستكون الأخيرة للمدرب هيرفي رينارد مع منتخب السعودية.

من جانبه لم يتم الإعلان بشكل رسمي حول قرار الإقالة، في انتظار خوض لقاء صربيا اليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا القرار، عقب الخسارة الكبيرة التي تلقاها المنتخب السعودي الجمعة الماضية، أمام مصر برباعية نظيفة، والتي لاقت ردود أفعال غاضبة من الجماهير، وأثارت القلق علي مستوي الفريق قبل كأس العالم.

موعد مباراة السعودية وصربيا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة السعودية وصربيا، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن المعسكر التحضيري لبطولة كأس العالم 2026.

إقرأ أيضًا:

عفروتو لمصراوي: "مواجهة إسبانيا مهمة حتى لا نتفاجأ في كأس العالم

نجم الأهلي السابق يكشف لمصراوي أبرز ملامح خطورة مصر أمام إسبانيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

"هوم تيكا تيكا هوم" تشعل الجدل.. وملحن يحسم هوية صاحبها عدوية أم الدكالي؟
إيران تحذر تركيا من تصديق الشائعات حول إطلاق صواريخ على أنقرة
أخطاء شائعة عند تحضير العصائر في المنزل.. قد تضر صحتك
هل يتم استثناء مباريات الدوري المسائية من قرار الإغلاق؟
باستثناء الرواتب.. الحكومة تطبق ترشيد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات
الحكومة تتقشف وترشد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات وتستثني الرواتب
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
الأرصاد تكشف موعد ذروة الطقس السيئ