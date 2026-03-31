اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا حاسمًا في الساعات الماضية، حول مصير المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر.

أفاد الإعلامي السعودي أحمد العجلان عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مواجهة السعودية أمام صربيا، المقررة مساء الثلاثاء، ستكون الأخيرة للمدرب هيرفي رينارد مع منتخب السعودية.

من جانبه لم يتم الإعلان بشكل رسمي حول قرار الإقالة، في انتظار خوض لقاء صربيا اليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا القرار، عقب الخسارة الكبيرة التي تلقاها المنتخب السعودي الجمعة الماضية، أمام مصر برباعية نظيفة، والتي لاقت ردود أفعال غاضبة من الجماهير، وأثارت القلق علي مستوي الفريق قبل كأس العالم.

موعد مباراة السعودية وصربيا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة السعودية وصربيا، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن المعسكر التحضيري لبطولة كأس العالم 2026.

