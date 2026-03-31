عبر وليد حسن، لاعب المصري البورسعيدي السابق عن رأيه بخصوص التشكيل الأفضل لمنتخب مصر في مواجهة منتخب إسبانيا، التي تجمع بينهما اليوم الثلاثاء في مباراة ودية استعداداً لكأس العالم.

وقال وليد حسن، عبر تصريحات خاصة "لمصراوي" اليوم الثلاثاء، " التشكيل الأمثل والأفضل لمنتخب مصر ضد منتخب إسبانيا يجب أن يختلف عن باقي المباريات".

وأكد وليد حسن أن التشكيل الأنسب لمنتخب مصر من وجهة نظره يجب أن يكون كالتالي:

حراسة : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، أحمد فتوح.

خط الوسط : حمدي فتحي ، مروان عطية، إمام عاشور ، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم : تريزيجيه ، عمر مرموش.

نتيجة منتخب مصر و السعودية



يذكر أن منتخب مصر قد فاز على منتخب السعودية برباعية نظيفة في مباراة ودية استعداداً لكأس العالم.