شهدت الكرة السنغالية حادثًا مروعًا في الساعات الماضية، تعرض لها فريق غادياغا الناشط في دوري الدرجة الثانية السنغالي، والتي أودت لوفاة حارسه وإصابة 20 لاعبًا آخر.

تفاصيل وفاة حارس سنغالي وإصابة 20 لاعبًا

كشفت صحيفة “لو سولاي” السنغالية تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن حافلة الفريق كانت تقل أعضاء النادي واصطدمت بشاحنة متوقفة على جانب الطريق، مما تسبب في انقلابها.

وأكدت الصحيفة أن الحادثة أودت لإصابات بليغة، وتوفي على إثرها الحارس سيرين فالو ديي، بجانب إصابة 20 لاعبًا من زملائه بالفريق.

وأشارت الصحيفة السنغالية، أن السلطات قررت فتح تحقيق في ملابسات الواقعة لكشف الأسباب ومنع تكرار هذه الأحداث مستقبلًا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إسبانيا الليلة.. ثلاثي بالهجوم

"لست خائفًا".. 5 رسائل قوية من حسام حسن قبل مواجهة إسبانيا