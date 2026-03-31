تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد


20:45

بولندا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب


20:00

باراجواي

مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا


20:45

اليــــابان

وفاة حارس سنغالي وإصابة 20 لاعبًا في حادث مروع.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:50 ص 31/03/2026

فريق غادياغا السنغالي

شهدت الكرة السنغالية حادثًا مروعًا في الساعات الماضية، تعرض لها فريق غادياغا الناشط في دوري الدرجة الثانية السنغالي، والتي أودت لوفاة حارسه وإصابة 20 لاعبًا آخر.

تفاصيل وفاة حارس سنغالي وإصابة 20 لاعبًا

كشفت صحيفة “لو سولاي” السنغالية تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن حافلة الفريق كانت تقل أعضاء النادي واصطدمت بشاحنة متوقفة على جانب الطريق، مما تسبب في انقلابها.

وأكدت الصحيفة أن الحادثة أودت لإصابات بليغة، وتوفي على إثرها الحارس سيرين فالو ديي، بجانب إصابة 20 لاعبًا من زملائه بالفريق.

وأشارت الصحيفة السنغالية، أن السلطات قررت فتح تحقيق في ملابسات الواقعة لكشف الأسباب ومنع تكرار هذه الأحداث مستقبلًا.

إقرأ أيضًا:
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إسبانيا الليلة.. ثلاثي بالهجوم

"لست خائفًا".. 5 رسائل قوية من حسام حسن قبل مواجهة إسبانيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق غادياغا السنغالي الحارس سيرين فالو ديي

"أول حصة سواقة".. سيدة تقلب سيارتها وتصدم 3 أخرى في شوارع دمياط
ليلة دامية على إيران.. أمريكا تضرب مدينة البحوث النووية في طهران "فيديو-
وفاة هالة مصطفى رئيس التحرير السابق لمجلة السياسة الدولية
موعد عاطفي ينتهي بجريمة.. فتاة تتهم حبيبها السابق بالاعتداء في أكتوبر
"بالزي الفرعوني".. محمد صلاح يثير الجدل بالظهور مع بيكهام.. ما القصة؟
حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
الذهب يعود للانخفاض ببداية التعاملات
"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة الأيام المقبلة