يلاقي فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب "كامب نو" معقل برشلونة.

ويذكر أن الفائز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب سيواجه الفائز من مباراة أتلتيك بلباو وريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقد انتهت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب كأس ملك إسبانيا بفوز أتلتيكو مدريد مدريد برباعية دون مقابل.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "إم بي سي مصر"، وتذاع تحديدا على قناة "إم بي سي مصر 1".