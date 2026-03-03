تقارير تكشف سبب سفر كليان مبابي إلى فرنسا.. وموقفه من المشاركة أمام مان

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 19 من شهر يوليو من العام ذاته.

تصريحات رئيس الاتحاد الإيراني

وقال تاج في تصريحات عبر قناة "AREB" الإيرانية: "لا يمكن التأكيد في الوقت الحالي على انسحاب إيران من كأس العالم 2026، ولكننا سنقوم بالرد بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "سيتم دراسة الموقف النهائي حول مشاركة إيران في كأس العالم 2026، عن طريق أبرز الرياضيين في الولايات المتحدة الأمريكية والكشف عن القرار النهائي".

واختتم تاج تصريحاته: "كل ما يمكن قوله الآن، بأننا لا يمكننا الحديث عن كأس العالم حاليا، في ظل الهجوم الذي تم تنفيذه ضدنا".

مجموعة إيران في كأس العالم

ويتواجد المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "مصر، بلجيكا ونيوزيلندا".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الإيراني، يوم 27 يونيو المقبل، في تمام الساعة السادسة صباحا، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة بكأس العالم.

