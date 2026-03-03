مباريات الأمس
"منافس مصر".. رئيس الاتحاد الإيراني يكشف موقف منتخب بلاده من المشاركة في المونديال

كتب : يوسف محمد

12:40 ص 03/03/2026 تعديل في 12:40 ص
    منتخب إيران
    منتخب إيران
    منتخب ايران 3_9

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 19 من شهر يوليو من العام ذاته.

تصريحات رئيس الاتحاد الإيراني

وقال تاج في تصريحات عبر قناة "AREB" الإيرانية: "لا يمكن التأكيد في الوقت الحالي على انسحاب إيران من كأس العالم 2026، ولكننا سنقوم بالرد بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "سيتم دراسة الموقف النهائي حول مشاركة إيران في كأس العالم 2026، عن طريق أبرز الرياضيين في الولايات المتحدة الأمريكية والكشف عن القرار النهائي".

واختتم تاج تصريحاته: "كل ما يمكن قوله الآن، بأننا لا يمكننا الحديث عن كأس العالم حاليا، في ظل الهجوم الذي تم تنفيذه ضدنا".

مجموعة إيران في كأس العالم

ويتواجد المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "مصر، بلجيكا ونيوزيلندا".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الإيراني، يوم 27 يونيو المقبل، في تمام الساعة السادسة صباحا، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة بكأس العالم.

أقرأ أيضًا:

"12 مساهمة".. ماذا قدم محمد صلاح في مواجهات وولفرهامبتون؟

تقارير تكشف سبب سفر كليان مبابي إلى فرنسا.. وموقفه من المشاركة أمام مان سيتي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس العالم

