قبل 20 عاماً.. تاريخ مواجهات منتخب مصر وإسبانيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لمواجهة إسبانيا وديا، يوم الثلاثاء المقبل 31 مارس الحالي.

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إسبانيا، أمس السبت، في رحلة استغرقت 7 ساعات، استعدادا لمواجهة منتخب إسبانيا وديا.

منتخب مصر في معسكر مارس

خاض منتخب مصر أولى مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، أمام المنتخب السعودي، وفاز عليه برباعية نظيفة، ويواجه المنتخب الإسباني في ثاني الوديات.

تاريخ مواجهات مصر وإسبانيا

واجه منتخب مصر نظيره الإسباني، مرة واحدة فقط من قبل، في مباراة ودية موسم 2005-2006 (قبل 20 عاماً)، وخسر اللقاء بثنائية نظيفة.

وخاض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من: عصام الحضري، عبد الظاهر السقا، عماد النحاس، وائل جمعة، محمد شوقي، حسني عبد ربه، محمد عبد الوهاب، محمد بركات، أحمد حسن، عماد متعب، أبو تريكة.

