كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

- -
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

0 0
03:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

- -
21:00

فرنسا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

- -
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

إعلان

قبل 20 عاماً.. تاريخ مواجهات منتخب مصر وإسبانيا

كتب : هند عواد

09:00 ص 29/03/2026

مران منتخب مصر

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لمواجهة إسبانيا وديا، يوم الثلاثاء المقبل 31 مارس الحالي.

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إسبانيا، أمس السبت، في رحلة استغرقت 7 ساعات، استعدادا لمواجهة منتخب إسبانيا وديا.

منتخب مصر في معسكر مارس

خاض منتخب مصر أولى مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، أمام المنتخب السعودي، وفاز عليه برباعية نظيفة، ويواجه المنتخب الإسباني في ثاني الوديات.

تاريخ مواجهات مصر وإسبانيا

واجه منتخب مصر نظيره الإسباني، مرة واحدة فقط من قبل، في مباراة ودية موسم 2005-2006 (قبل 20 عاماً)، وخسر اللقاء بثنائية نظيفة.

وخاض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من: عصام الحضري، عبد الظاهر السقا، عماد النحاس، وائل جمعة، محمد شوقي، حسني عبد ربه، محمد عبد الوهاب، محمد بركات، أحمد حسن، عماد متعب، أبو تريكة.

اقرأ أيضًا:

استدعاء واستبعاد.. قرار جديد من مدرب المنتخب السعودي بعد الخسارة من مصر

رابطة الأندية توافق على طلب الزمالك بتقديم موعد مباراة المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر إسبانيا السعودية كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



خلال اجتماع اليوم.. تعرف علي أبرز قرارات مجلس إدارة الزمالك
رياضة محلية

خلال اجتماع اليوم.. تعرف علي أبرز قرارات مجلس إدارة الزمالك
عشبة غير متوقعة تضبط السكر وتبطئ الشيخوخة
نصائح طبية

عشبة غير متوقعة تضبط السكر وتبطئ الشيخوخة
اليوم.. محاكمة عمرو أديب بتهمة سب مرتضى منصور
حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة عمرو أديب بتهمة سب مرتضى منصور
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأحد
قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل
مدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل

إعلان

إعلان

قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل الدراسة
سعر الذهب اليوم بمصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الأحد
الأرصاد: أمطار متفاوتة على هذه المناطق.. وتقل تدريجيًا في هذا الموعد- صور