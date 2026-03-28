يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة عضلية، في محاولة للحاق بالاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها بطولة كأس العالم 2026، التي سبق وأكد أنها ستكون المحطة الأخيرة في مسيرته الدولية.

في المقابل، تواصل شريكته جورجينا رودريجيز توسيع نشاطها الإعلامي خاصة بعد النجاح الذي حققته عبر مسلسلها الوثائقي "أنا جورجينا" على منصة نتفليكس والذي امتد لثلاثة مواسم.

رونالدو يقترب من إنتاج وثائقي عبر نتفليكس

ومع اقتراب اعتزال رونالدو تتزايد التكهنات بشأن إمكانية خوضه تجربة مماثلة في عالم الإنتاج الوثائقي، مستفيداً من حضوره الإعلامي الواسع وقاعدته الجماهيرية الكبيرة.

وكان النجم البرتغالي بدأ بالفعل خطواته الأولى خارج ملاعب كرة القدم بعدما أسس في عام 2025 استوديو "يو آر مارف" بالتعاون مع المخرج البريطاني ماثيو فون.

كيسي كيلر: رونالدو على بعد خطوة من الاعتزال وخياراته مفتوحة

من جانبه، يرى الحارس الأمريكي السابق كيسي كيلر أن دخول رونالدو عالم الوثائقيات عبر "نتفليكس" يبدو خياراً منطقياً، مشيراً إلى تنوع الفرص المتاحة أمامه بعد الاعتزال سواء في الإعلام أو السينما.

ورغم ذلك، أبدى كيلر شكوكه حول قدرة رونالدو على الاستمرار طويلاً في الملاعب، مؤكداً أنه قد يكون على بعد إصابة واحدة فقط من إعلان الاعتزال.

كما أشار إلى أن رونالدو على عكس ليونيل ميسي اعتاد التواجد تحت الأضواء ما قد يدفعه لتقديم محتوى إعلامي جديد مستقبلاً سواء باللغة البرتغالية أو الإنجليزية.

واختتم كيلر تصريحاته بالتأكيد على أن رونالدو لا يبدو مهتماً بالعمل في المجال الفني لكرة القدم مثل التدريب أو الإدارة بل يميل إلى مسارات أخرى خارج الإطار التقليدي للعبة.

