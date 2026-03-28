الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

- -
18:00

بترو دي لواندا

مباريات ودية - منتخبات

كوريا الجنوبية

- -
16:00

كوت ديفوار

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
21:30

بلجيكا

إعلان

رحلة 7 ساعات.. بعثة منتخب مصر تغادر إلى إسبانيا

كتب : هند عواد

12:12 م 28/03/2026

فوز منتخب مصر على السعودية (1)

غادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، السعودية متجهة إلى إسبانيا، منذ قليل، استعدادا لمواجهة لا روخا وديا، ضمن استعدادات الثنائي لكأس العالم 2026.

بعثة منتخب مصر تغادر إلى إسبانيا

قال الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن بعثة منتخب مصر غادرت السعودية متجهة إلى إسبانيا في رحلة تستغرق 7 ساعات لمواجهة المنتخب الإسباني وديا يوم 31 مارس الجاري في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

ويرافق بعثة منتخب مصر، خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفى أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وفاز منتخب مصر على السعودية، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في لقاء ودي ضمن التحضير لكأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر لمواجهة إسبانيا

تضم قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مهدي سليمان - محمد علاء - محمد هاني - طارق علاء - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - حسام عبدالمجيد - خالد صبحي - أحمد فتوح - أحمد نبيل "كوكا" - حمدي فتحي - مروان عطية - مهند لاشين - محمود صابر - أحمد سيد "زيزو" - إمام عاشور – محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - هيثم حسن - إسلام عيسى - مصطفى محمد - ناصر منسي.

إصابة 15 جنديًا أمريكيًا في هجوم إيراني على قاعدة الأمير سلطان بالسعودية
إصابة 15 جنديًا أمريكيًا في هجوم إيراني على قاعدة الأمير سلطان بالسعودية
حكم النذر عند العجز؟.. الإفتاء توضح
حكم النذر عند العجز؟.. الإفتاء توضح

صور.. بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير العتبة
صور.. بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير العتبة

10 صور جديدة تكشف تفاصيل الكشف الأثري بوادي النطرون
10 صور جديدة تكشف تفاصيل الكشف الأثري بوادي النطرون
بمشاركة مصر والسعودية وتركيا.. اجتماع في إسلام آباد لخفض التصعيد
بمشاركة مصر والسعودية وتركيا.. اجتماع في إسلام آباد لخفض التصعيد

إعلان

إعلان

