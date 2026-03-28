رحلة 7 ساعات.. بعثة منتخب مصر تغادر إلى إسبانيا

غادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، السعودية متجهة إلى إسبانيا، منذ قليل، استعدادا لمواجهة لا روخا وديا، ضمن استعدادات الثنائي لكأس العالم 2026.

قال الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن بعثة منتخب مصر غادرت السعودية متجهة إلى إسبانيا في رحلة تستغرق 7 ساعات لمواجهة المنتخب الإسباني وديا يوم 31 مارس الجاري في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

ويرافق بعثة منتخب مصر، خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفى أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وفاز منتخب مصر على السعودية، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في لقاء ودي ضمن التحضير لكأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر لمواجهة إسبانيا

تضم قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مهدي سليمان - محمد علاء - محمد هاني - طارق علاء - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - حسام عبدالمجيد - خالد صبحي - أحمد فتوح - أحمد نبيل "كوكا" - حمدي فتحي - مروان عطية - مهند لاشين - محمود صابر - أحمد سيد "زيزو" - إمام عاشور – محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - هيثم حسن - إسلام عيسى - مصطفى محمد - ناصر منسي.

لاعب الزمالك السابق لمصراوي: "هيثم حسن إضافة لمنتخب مصر"

سامي الشيشيني لمصراوي: "التقييم الحقيقي لاختيارات حسام حسن سيكون في كأس العالم"



