كشف نادي أورلاندو سيتي الأمريكي عن إتمام اتفاقه مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان للانضمام إلى صفوفه قادما من أتلتيكو مدريد، في صفقة تبدأ رسميا خلال صيف 2026.

عقد أنطوان جريزمان مع أورلاندو سيتي

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن اللاعب وقع عقدا يمتد حتى موسم 2027-2028، مع إمكانية تمديده لعام إضافي، على أن يفعل الانتقال في يوليو المقبل، بالتزامن مع فتح سوق الانتقالات في الدوري الأمريكي.

وربط أورلاندو إتمام الصفقة باجتياز اللاعب للفحوصات الطبية واستصدار تصريح العمل داخل الولايات المتحدة، مؤكدا أن الصفقة تمثل حدثا بارزا في تاريخ النادي وجماهيره، بل وفي مسيرة الدوري الأمريكي ككل.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد حصل جريزمان على موافقة أتلتيكو مدريد للسفر إلى ولاية فلوريدا خلال فترة التوقف الدولي في مارس، من أجل وضع اللمسات النهائية على انتقاله المرتقب.

أرقام جريزمان مع أتلتيكو

ورغم ارتباطه بعقد مع النادي الإسباني حتى صيف 2027، فإن جريزمان يستعد لخوض تجربة جديدة، بعدما رسخ مكانته كأفضل هداف في تاريخ أتلتيكو مدريد برصيد 211 هدفا، إلى جانب تسجيله 13 هدفا خلال 43 مباراة هذا الموسم.