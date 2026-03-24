كرة السلة

الاتحاد السكندري

75 80
18:00

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

2 0
14:30

رع

كرة السلة

الأهلي

3 0
20:00

المصرية للاتصالات

رسميا أورلاندو سيتي الأمريكي يعلن ضم أنطوان جريزمان

كتب : محمد عبد السلام

07:02 م 24/03/2026

أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد

كشف نادي أورلاندو سيتي الأمريكي عن إتمام اتفاقه مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان للانضمام إلى صفوفه قادما من أتلتيكو مدريد، في صفقة تبدأ رسميا خلال صيف 2026.

عقد أنطوان جريزمان مع أورلاندو سيتي

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن اللاعب وقع عقدا يمتد حتى موسم 2027-2028، مع إمكانية تمديده لعام إضافي، على أن يفعل الانتقال في يوليو المقبل، بالتزامن مع فتح سوق الانتقالات في الدوري الأمريكي.

وربط أورلاندو إتمام الصفقة باجتياز اللاعب للفحوصات الطبية واستصدار تصريح العمل داخل الولايات المتحدة، مؤكدا أن الصفقة تمثل حدثا بارزا في تاريخ النادي وجماهيره، بل وفي مسيرة الدوري الأمريكي ككل.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد حصل جريزمان على موافقة أتلتيكو مدريد للسفر إلى ولاية فلوريدا خلال فترة التوقف الدولي في مارس، من أجل وضع اللمسات النهائية على انتقاله المرتقب.

أرقام جريزمان مع أتلتيكو

ورغم ارتباطه بعقد مع النادي الإسباني حتى صيف 2027، فإن جريزمان يستعد لخوض تجربة جديدة، بعدما رسخ مكانته كأفضل هداف في تاريخ أتلتيكو مدريد برصيد 211 هدفا، إلى جانب تسجيله 13 هدفا خلال 43 مباراة هذا الموسم.

بعد تصريحات ترامب.. ما مصير الذهب الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

بعد تصريحات ترامب.. ما مصير الذهب الفترة المقبلة؟ خبراء يجيبون

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
زووم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
بينها "مصر".. رئيس إيران يُحيي "صحوة الشعوب" الرافضة للجرائم الإسرائيلية
شئون عربية و دولية

بينها "مصر".. رئيس إيران يُحيي "صحوة الشعوب" الرافضة للجرائم الإسرائيلية
مشكلة الملايين.. لماذا نشعر بالنعاس بعد الأكل؟
نصائح طبية

مشكلة الملايين.. لماذا نشعر بالنعاس بعد الأكل؟
يطاردهما "المرشد الميت".. هل تكتب حرب إيران نهاية ترامب ونتنياهو؟
شئون عربية و دولية

يطاردهما "المرشد الميت".. هل تكتب حرب إيران نهاية ترامب ونتنياهو؟

