أنشيلوتي يحسم موقفه من ضم نيمار في كأس العالم 2026

حسم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، موقفه من ضم اللاعب نيمار دا سيلفا، لقائمة السيليساو في بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة البرازيل في التوقف الدولي الجاري، عدم استدعاء نيمار لاعب سانتوس، بينما كان ينتظر اللاعب انضمامه في المعسكر المقبل للمونديال.

أنشيلوتي يحسم موقفه من ضم نيمار للمونديال

كشفت شبكة ''CNN Brasil'' أن المدرب الإيطالي اتخذ قراره بعدم ضم اللاعب نيمار لقائمة المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026 الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن أنشيلوتي أبدي غضبه بعد تصريحات نيمار الأخيرة عقب عدم استدعائه لمعسكر مارس.

أسباب عدم ضم نيمار لقائمة المونديال

أكدت الصحيفة أن أنشيلوتي يري اللاعب غير مكتمل الجاهزية بسبب كثر اصابته في الفترة الأخيرة، وانعدام الثقة في حالته الفنية.

