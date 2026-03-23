الدوري المصري الممتاز - سيدات

وادي دجلة

6 0
14:30

مودرن سبورت

أنشيلوتي يحسم موقفه من ضم نيمار في كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

03:52 م 23/03/2026 تعديل في 03:52 م

نيمار (1)

حسم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، موقفه من ضم اللاعب نيمار دا سيلفا، لقائمة السيليساو في بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة البرازيل في التوقف الدولي الجاري، عدم استدعاء نيمار لاعب سانتوس، بينما كان ينتظر اللاعب انضمامه في المعسكر المقبل للمونديال.

كشفت شبكة ''CNN Brasil'' أن المدرب الإيطالي اتخذ قراره بعدم ضم اللاعب نيمار لقائمة المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026 الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن أنشيلوتي أبدي غضبه بعد تصريحات نيمار الأخيرة عقب عدم استدعائه لمعسكر مارس.

أسباب عدم ضم نيمار لقائمة المونديال

أكدت الصحيفة أن أنشيلوتي يري اللاعب غير مكتمل الجاهزية بسبب كثر اصابته في الفترة الأخيرة، وانعدام الثقة في حالته الفنية.

صفقة الـ230 مليون جنيه.. "الداخلية" تُحبط تهريب 3 أطنان مخدرات في السويس
2289 فرصة عمل للشباب.. "العمل" تفتح أبواب التوظيف بـ 9 محافظات
"لا أريد أن يُقتل".. تعليق جديد من ترامب بشأن مجتبى خامنئي
"حرب إيران".. مصر تدعو لانتهاز مبادرة ترامب الأخيرة لتغليب الحوار
بعد إساءة استخدام زيها الرسمي بأحد الأفلام.. بيان عاجل من مصر للطيران
