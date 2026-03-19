مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

ليون

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ليل

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

شتوتجارت

جميع المباريات

قرار عاجل من الاتحاد اللبناني بتجميد النشاط الرياضي

كتب : محمد خيري

12:19 م 19/03/2026 تعديل في 02:04 م

الدوري اللبناني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم قرارًا عاجلًا بتجميد النشاط الرياضي في البلاد حتى نهاية شهر أبريل، وذلك على خلفية الظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن اللجنة التنفيذية قررت إيقاف كافة المسابقات والأنشطة الكروية حتى نهاية شهر نيسان، على أن يتم إعادة تقييم الموقف واتخاذ القرار المناسب وفقًا للتطورات.

تأثيرات إقليمية مماثلة في الخليج

ولم يكن القرار اللبناني منفردًا، إذ سبق أن اتخذ الاتحاد الكويتي لكرة القدم خطوة مماثلة بتعليق النشاط الرياضي في وقت سابق.

كما شهدت الدوري القطري تأجيل عدد من مبارياته مع بداية حالة عدم الاستقرار التي أثرت على المنطقة، وهو ما انعكس بشكل واضح على مختلف الأنشطة الرياضية في عدة دول بالشرق الأوسط.

الدوري اللبناني الاتحاد اللبناني لكرة القدم

مخرج "حكاية نرجس" لـ"مصراوي" هذا هو سر ظهور شبيهة "عزيزة بنت إبليس"
رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

