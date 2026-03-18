مصدر بالزمالك ينفي الأرقام المغلوطة حول عرض نيوم لزيزو

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تفاصيل العرض الذي تلقاه النادي في صيف 2024 من نادي نيوم السعودي للحصول على خدمات أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأول وقتها و المنتقل للنادي الأهلي مؤخرًا.

تفاصيل عرض نيوم السعودي لضم زيزو

أوضح المصدر أن قيمة العرض بلغت خمسة ملايين و500 ألف دولار، وكانت مقسمة على عدة دفعات وليس دفعة واحدة كما تم تداوله مؤخرًا.

وأشار المصدر إلى ما تردد عن وجود شرط جزائي بقيمة 10 ملايين جنيه حال عودة اللاعب لأي فريق بالدوري المصري، موضحًا أن الزمالك كان يطالب بأن يكون هذا الشرط ملزمًا، لكن نادي نيوم رفض، نظرًا لاحتمالية تجاوز هذا البند عبر فسخ اللاعب لعقده من طرف واحد والانتقال لأي نادي مصري دون دفع أي مقابل مالي للنادي.

وأكد المصدر أن توقيت العرض جاء قبل أسابيع قليلة من مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، وكان الهدف من توقيت العرض ضمان البطولة، حيث كان من الممكن أن يثير بيع "زيزو" في ذلك الوقت غضب الجماهير.

وشدد المصدر على أن مجلس إدارة الزمالك يضع مصلحة الفريق أولًا ويسعى لتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق النجاح والأهداف المطلوبة، مؤكدًا أن النادي أغلق ملف رحيل اللاعب، مع التمسك بحق النادي في متابعة الشكوى المقدمة أمام لجنة شؤون اللاعبين ضد أحمد مصطفى "زيزو".

