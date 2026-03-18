فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اليوم على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب والتي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك".

تشكيل برشلونة لمواجهة نيوكاسل:

حراسة المرمى: إريك جارسيا

خط الدفاع: إيريك جارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جواو كانسيلو

خط الوسط: مارك بيرنال، بيدري، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها

البدلاء: رونالد أراوخو، جافي، تشيزني، فيران توريس، ماركوس راشفورد، مارك كاسادو، داني أولمو، روني، كوشين، كورتيس، تشافي إسبرات، تومي.

