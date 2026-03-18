دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد عبد الهادي

06:54 م 18/03/2026

أعلن الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اليوم على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب والتي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك".

تشكيل برشلونة لمواجهة نيوكاسل:

حراسة المرمى: إريك جارسيا

خط الدفاع: إيريك جارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جواو كانسيلو

خط الوسط: مارك بيرنال، بيدري، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها

البدلاء: رونالد أراوخو، جافي، تشيزني، فيران توريس، ماركوس راشفورد، مارك كاسادو، داني أولمو، روني، كوشين، كورتيس، تشافي إسبرات، تومي.

"شد الحزام".. قرارات حكومية لترشيد الإنفاق: سفر الخارج للضرورة وبموافقة
"مجاملة فجة".. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن عقوبات محتملة على الكاف
مخاوف من تسرب إشعاعي يهدد الخليج.. ماذا نعرف عن محطة بوشهر النووية؟
مدبولي: غلق المولات والمحال 9 مساء بداية من 28 مارس باستثناء الخميس والجمعة
أول تعليق من المرشد الإيراني على اغتيال لاريجاني
