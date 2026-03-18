مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

جميع المباريات

"مغربي".. صحيفة تكشف حكم مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

كتب : محمد عبد الهادي

05:47 م 18/03/2026 تعديل في 05:53 م

الأهلي والترجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أيام قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين فريقي الأهلي والترجي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي؟

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في رادس بفوز الترجي بهدف دون رد.

تعرف على حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

كشفت صحيفة "الصباح التونسية"، أن الاتحاد الأفريقي استقر على تعيين الحكم المغربي جلال جيد لإدارة لقاء الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعد هذه هي المباراة الأولي التي يديرها الحكم المغربي جلال جيد للنادي الأهلي، حي لم يسبق له خلال تاريخه أن حكم مباراة للمارد الأحمر.

الأهلي الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تؤكد اغتيال وزير الاستخبارات في ضربة إسرائيلية بطهران
إيران تؤكد اغتيال وزير الاستخبارات في ضربة إسرائيلية بطهران
"مجاملة فجة".. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن عقوبات محتملة على الكاف
"مجاملة فجة".. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن عقوبات محتملة على الكاف
تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا
تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا
مدبولي: ندرس تطبيق العمل عن بُعد "يومًا أو يومين" للعاملين بالحكومة
مدبولي: ندرس تطبيق العمل عن بُعد "يومًا أو يومين" للعاملين بالحكومة
طهران تودع علي لاريجاني في جنازة حاشدة (فيديو)
طهران تودع علي لاريجاني في جنازة حاشدة (فيديو)

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين