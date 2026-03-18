"مغربي".. صحيفة تكشف حكم مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

أيام قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين فريقي الأهلي والترجي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي؟

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في رادس بفوز الترجي بهدف دون رد.

تعرف على حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

كشفت صحيفة "الصباح التونسية"، أن الاتحاد الأفريقي استقر على تعيين الحكم المغربي جلال جيد لإدارة لقاء الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعد هذه هي المباراة الأولي التي يديرها الحكم المغربي جلال جيد للنادي الأهلي، حي لم يسبق له خلال تاريخه أن حكم مباراة للمارد الأحمر.

