رشاوى وفضيحة الكالتشوبولي.. أشهر حالات سحب الألقاب في تاريخ كرة القدم

شهدت الساعات الماضية، واقعة مثيرة بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025، من منتخب السنغال، واعتباره خاسرا اللقاء 3-0 لصالح منتخب المغرب.

ولا تعد هذه الحالة الوحيدة المثيرة للجدل في تاريخ كرة القدم، إذ شهدت دوريات عدة وقائع مشابهة بسحب اللقب من الفريق البطل، لكن لأسباب مختلفة. نستعرضها خلال السطور التالية.

الهلال السوداني – لاعب غير مؤهل

وفقا لموقع "Mykhel"، أصدرت المحكمة الرياضية في السودان قراراً بسحب لقب الدوري الممتاز 2018 من نادي الهلال وتتويج منافسه المريخ بدلاً عنه، وذلك بسبب إشراك لاعب غير مؤهل، قبل أن يتم استعادة اللقب بعد الاستئناف.

مارسيليا الفرنسي – رشاوى لثلاثة لاعبين

ذكر موقع " whatahowler"، أنه في 20 مايو 1993، فاز مارسيليا على فالنسيان 1-0 ليحرز لقبه الخامس على التوالي في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، إلا أن السلطات الفرنسية علمت لاحقًا أن مارسيليا قدّم رشاوى لثلاثة لاعبين من فالنسيان، ما أدى إلى سحب اللقب من النادي، وأطلقت الصحافة على الفضيحة التي تلت ذلك اسم "قضية فالنسيان-مارسيليا".

يوفنتوس الإيطالي – فضيحة الكالتشوبولي وهبوط للدرجة الثانية

وفقا لموقع "football-italia"، تم تجريد يوفنتوس الإيطالي من لقبي موسمي 2004-2005 و2005-2006 كجزء من فضيحة الكالتشوبولي، والتي شهدت أيضاً هبوط النادي إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي، بسبب تورطه في قضية تلاعب بالنتائج.

