مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

جميع المباريات

رشاوى وفضيحة الكالتشوبولي.. أشهر حالات سحب الألقاب في تاريخ كرة القدم

كتب : هند عواد

02:36 م 18/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساعات الماضية، واقعة مثيرة بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025، من منتخب السنغال، واعتباره خاسرا اللقاء 3-0 لصالح منتخب المغرب.

ولا تعد هذه الحالة الوحيدة المثيرة للجدل في تاريخ كرة القدم، إذ شهدت دوريات عدة وقائع مشابهة بسحب اللقب من الفريق البطل، لكن لأسباب مختلفة. نستعرضها خلال السطور التالية.

الهلال السوداني – لاعب غير مؤهل

وفقا لموقع "Mykhel"، أصدرت المحكمة الرياضية في السودان قراراً بسحب لقب الدوري الممتاز 2018 من نادي الهلال وتتويج منافسه المريخ بدلاً عنه، وذلك بسبب إشراك لاعب غير مؤهل، قبل أن يتم استعادة اللقب بعد الاستئناف.

مارسيليا الفرنسي – رشاوى لثلاثة لاعبين

ذكر موقع " whatahowler"، أنه في 20 مايو 1993، فاز مارسيليا على فالنسيان 1-0 ليحرز لقبه الخامس على التوالي في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، إلا أن السلطات الفرنسية علمت لاحقًا أن مارسيليا قدّم رشاوى لثلاثة لاعبين من فالنسيان، ما أدى إلى سحب اللقب من النادي، وأطلقت الصحافة على الفضيحة التي تلت ذلك اسم "قضية فالنسيان-مارسيليا".

يوفنتوس الإيطالي – فضيحة الكالتشوبولي وهبوط للدرجة الثانية

وفقا لموقع "football-italia"، تم تجريد يوفنتوس الإيطالي من لقبي موسمي 2004-2005 و2005-2006 كجزء من فضيحة الكالتشوبولي، والتي شهدت أيضاً هبوط النادي إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي، بسبب تورطه في قضية تلاعب بالنتائج.

اقرأ أيضًا:

جدارية جديدة لمحمد صلاح بالقرب من ملعب أنفيلد

"مجاملة فجة".. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن عقوبات محتملة على الكاف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد استهدافها.. مخاوف من تسرب إشعاعي في محطة بوشهر النووية
شئون عربية و دولية

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف خلال عيد الفطر
أخبار المحافظات

مدبولي يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة الدولة خلال عيد الفطر
أخبار مصر

تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

الخارجية: تهديد الملاحة في البحر الأحمر يتجاوز تأثيره على دول المنطقة
شئون عربية و دولية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين