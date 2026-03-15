هاجمت جماهير الترجي التونسي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل دقائق من انطلاق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين الفريقين، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "حمادي العقربي" بتونس حاليا، مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تجمع بين الأهلي والترجي التونسي.

وقبل انطلاق صافرة بداية المباراة، أثناء دخول لاعبي المارد الأحمر إلى ستاد "حمادي العقربي"، ألقت جماهير الترجي زجاجات المياه على لاعبي الأحمر.

وتشهد مباراة الأهلي أمام الترجي، حضور جماهيري كبير من قبل الجماهير التونسية، التي تحرص على دعم فريقها في مباراة اليوم، لاستكمال الفريق مشواره في النسخة الحالية من البطولة القارية.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

وفي سياق متصل تقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، على ستاد "القاهرة الدولي"، يوم 21 مارس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.



وستكون مباراة الأهلي والترجي التونسي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة، دون حضور جماهيري، تنفيذا لقرار الاتحاد الأفريقي بخوض الأحمر مباراتين في البطولة، دون حضور جماهيري، بسبب أحداث مباراة الأحمر والجيش الملكي في مجموعات دوري الأبطال.

