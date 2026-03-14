جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال على إيفرتون

حصد فريق آرسنال ثلاث نقاط مهمة بعد فوزه مساء اليوم السبت، على نظيره إيفرتون بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

ورفع آرسنال بعد فوزه على إيفرتون رصيد للنقطة 70 معتليًا صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1. آرسنال، 70 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 60 نقطة.

3. مانشستر يونايتد، 51 نقطة.

4. أستون فيلا، 51 نقطة.

5. تشيلسي، 48 نقطة.

6. ليفربول، 48 نقطة.

7. برينتفورد، 44 نقطة.

8. إيفرتون، 43 نقطة.

9. نيوكاسل يونايتد، 42 نقطة.

10. بورنموث، 41 نقطة.

11. برايتون، 40 نقطة.

12. فولهام، 40 نقطة.

13. سندرلاند، 40 نقطة.

14. كريستال بالاس، 38 نقطة.

15. ليدز، 31 نقطة.

16. توتنهام، 29 نقطة.

17. نوتينجهام، 28 نقطة.

18. وست هام، 28 نقطة.

19. بيرنلي، 20 نقطة.

20. ولفرهامبتون، 16 نقطة.

