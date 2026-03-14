مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

1 1
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

0 0
22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

1 1
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

2 0
22:00

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال على إيفرتون

كتب : محمد عبد الهادي

10:18 م 14/03/2026 تعديل في 10:18 م

آرسنال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصد فريق آرسنال ثلاث نقاط مهمة بعد فوزه مساء اليوم السبت، على نظيره إيفرتون بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

ورفع آرسنال بعد فوزه على إيفرتون رصيد للنقطة 70 معتليًا صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1. آرسنال، 70 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 60 نقطة.

3. مانشستر يونايتد، 51 نقطة.

4. أستون فيلا، 51 نقطة.

5. تشيلسي، 48 نقطة.

6. ليفربول، 48 نقطة.

7. برينتفورد، 44 نقطة.

8. إيفرتون، 43 نقطة.

9. نيوكاسل يونايتد، 42 نقطة.

10. بورنموث، 41 نقطة.

11. برايتون، 40 نقطة.

12. فولهام، 40 نقطة.

13. سندرلاند، 40 نقطة.

14. كريستال بالاس، 38 نقطة.

15. ليدز، 31 نقطة.

16. توتنهام، 29 نقطة.

17. نوتينجهام، 28 نقطة.

18. وست هام، 28 نقطة.

19. بيرنلي، 20 نقطة.

20. ولفرهامبتون، 16 نقطة.

آرسنال الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

أخبار مصر

أخبار وتقارير

رياضة عربية وعالمية

حوادث وقضايا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

