دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

3 0
20:00

ستاد مالي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

10 12
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

0 0
21:30

طلائع الجيش

رقم سلبي لـ فينيسيوس في تاريخ ريال مدريد خلال القرن الـ21.. ما هو؟

كتب : نهي خورشيد

08:49 م 13/03/2026
    فينيسيوس جونيور

يمتلك النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أدنى نسبة نجاح في تنفيذ ركلات الجزاء بين لاعبي الملكي الذين نفذوا عشر ركلات أو أكثر خلال القرن الحادي والعشرين.

وبحسب إحصائيات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن ركلة جزاء فينيسيوس المهدرة أمام مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، رفعت رصيد رصيد محاولاته إلى 18 ركلة سجل منها 14، بنسبة نجاح بلغت 71.4%.
وأشارت الإحصائيات أنه لم ينجح في تسجيل سوى 3 من أصل 7 محاولات له من نقطة الجزاء، وهو ما يعكس تراجع في مستواه منذ موسم 2024-2025.
منذ موسم 2000-2001، سدد 7 لاعبين من ريال مدريد عشر ركلات جزاء أو أكثر، وكان ترتيبهم كالتالي:

سيرخيو راموس: 22 من 23 ناجحة، بنسبة 95.6%
كريستيانو رونالدو: 79 من 90، بنسبة 87.7%
كريم بنزيما: 32 من 37، بنسبة 86.4%
لويس فيجو: 83.7%
كيليان مبابي: 82.6%
رود فان نيستلروي: 73.3%
ليتفوق اللاعبين السابقين على فينيسيوس من حيث الدقة، ليصبح النجم البرازيلي أسوأ منفذ ركلات جزاء في ريال مدريد خلال الـ25 سنة الأخيرة.

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي

ومن المقرر أن يحل إلتشي ضيفاً على نظيره ريال مدريد غداً السبت على ستاد سانتياجو برنابيو، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.
وتنطلق صافرة اللقاء بين ريال مدريد وإلتشي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع أحداث المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.

إقرأ أيضاً:

صلاح يتفوق على أساطير القارة.. أفضل 20 لاعبا أفريقيا في التاريخ

قرار مفاجئ من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار متفرقة تضرب القاهرة وهذه المناطق
خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار متفرقة تضرب القاهرة وهذه المناطق
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي
أخبار وتقارير

"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي
11 ألف جندي أمريكي هدفا لمعلومات الحرس الثوري.. وواشنطن تعرض 10 ملايين
شئون عربية و دولية

11 ألف جندي أمريكي هدفا لمعلومات الحرس الثوري.. وواشنطن تعرض 10 ملايين
اعتقال 4 أشخاص في هولندا بعد هجوم على كنيس يهودي
شئون عربية و دولية

اعتقال 4 أشخاص في هولندا بعد هجوم على كنيس يهودي
بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
البابا ليو يدعو القادة المسيحيين الذين يشعلون الحروب إلى مراجعة ضمائرهم