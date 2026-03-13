رقم سلبي لـ فينيسيوس في تاريخ ريال مدريد خلال القرن الـ21.. ما هو؟

يمتلك النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أدنى نسبة نجاح في تنفيذ ركلات الجزاء بين لاعبي الملكي الذين نفذوا عشر ركلات أو أكثر خلال القرن الحادي والعشرين.

وبحسب إحصائيات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن ركلة جزاء فينيسيوس المهدرة أمام مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، رفعت رصيد رصيد محاولاته إلى 18 ركلة سجل منها 14، بنسبة نجاح بلغت 71.4%.

وأشارت الإحصائيات أنه لم ينجح في تسجيل سوى 3 من أصل 7 محاولات له من نقطة الجزاء، وهو ما يعكس تراجع في مستواه منذ موسم 2024-2025.

منذ موسم 2000-2001، سدد 7 لاعبين من ريال مدريد عشر ركلات جزاء أو أكثر، وكان ترتيبهم كالتالي:

سيرخيو راموس: 22 من 23 ناجحة، بنسبة 95.6%

كريستيانو رونالدو: 79 من 90، بنسبة 87.7%

كريم بنزيما: 32 من 37، بنسبة 86.4%

لويس فيجو: 83.7%

كيليان مبابي: 82.6%

رود فان نيستلروي: 73.3%

ليتفوق اللاعبين السابقين على فينيسيوس من حيث الدقة، ليصبح النجم البرازيلي أسوأ منفذ ركلات جزاء في ريال مدريد خلال الـ25 سنة الأخيرة.

ومن المقرر أن يحل إلتشي ضيفاً على نظيره ريال مدريد غداً السبت على ستاد سانتياجو برنابيو، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة اللقاء بين ريال مدريد وإلتشي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع أحداث المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.

