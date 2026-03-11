مباريات الأمس
مجموعة مصر.. وزير الرياضة الإيراني يثير الشكوك حول مشاركة بلاده في مونديال 2026

كتب : محمد عبد السلام

05:17 م 11/03/2026 تعديل في 08:45 م
  عرض 1 صورة

تزايدت خلال الأيام الأخيرة احتمالات غياب منتخب إيران عن المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على عدد من الملفات الرياضية، من بينها كرة القدم.

وكشف عدد من المسؤولين الرياضيين في إيران عن صعوبات كبيرة في مشاركة منتخب بلادهم في بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، مؤكدين أن الظروف الحالية قد تعيق حضور المنتخب الإيراني في البطولة.

وصرح أحمد دونيامالي، وزير الرياضة الإيراني، بأن الأوضاع الراهنة لا تساعد على مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم، ونقل موقع "تابناك" تصريحاته التي قال فيها، إن الظروف الحالية لا توفر البيئة المناسبة للتواجد في البطولة.

مضيفا أن اللاعبين لا يشعرون بالأمان الكافي، كما أن المتطلبات اللازمة للمشاركة غير متوفرة في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواجد فيه منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، والتي تضم أيضا منتخبات إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات، في مباراة ستقام يوم 26 يونيو على ملعب سياتل.

