احتفل كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي الحالي، بعيد ميلاده الـ 41 يوم الخميس الماضي.

وهنا نستعرض أبرز الأرقام والإحصائيات التي حققها رونالدو في مسيرته سواء مع الأندية، مان يونايتد، سبورتينج لشوبة، ريال مدريد، بالإضافة إلى منتخب بلاده، البرتغال.

- شارك في 1308 مباراة احترافية، منها 31 مع سبورتينج لشبونة، 346 مع مان يونايتد، 438 مع ريال مدريد، 134 مع يوفنتوس، 133 مع النصر السعودي، 226 مع منتخب البرتغال.

- لعب 106957 دقيقة ما يعادل 74 يومًا منذ ظهوره الأول في شهر أغسطس لعام 2002، وحقق الفوز في 863 مباراة بنسبة 66%.

- على بعد 113 مباراة فقط من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم فابيو، حارس مرمى البرازيل، الذي خاص أكثر عدد مباريات كرة القدم الاحترافية (1421 مباراة)، لكنه لا يزال يلعب كرة القدم لصالح نادي فلومينيسي.

- سجل 11.7% من أهداف منتخب البرتغال، إذ أحرز 143 من 1226 هدف.

- أحرز 620 هدفا بقدمه اليمنى، و182 بقدمه اليسرى، و156 بالرأس، وهدفا بفخذه الأيمن، وآخر بمرفقه الأيسر، وهدفا بظهره.

- اللاعب الوحيد الذي أحرز أهدافا في 5 نسخ من بطولة كأس العالم؛ 2006، 2010، 2014، 2018، 2022.

- أحرز 66 هاتريك في مسيرته

- سجل في شباك مرمى 207 فريق، ويأتي إشبيليه في المقدمة إذ تلقى 27 هدفا.

-كريم بنزيما هو اللاعب الذي شارك معه رونالدو في أكبر عدد من المباريات (355 مباراة)، وكانت جميعها مع نادي ريال مدريد.

- أحرز أهدافا أكثر من فترة الثلاثينات من عمره، إذ سجل 460 هدفا في 543 مباراة وهو بين الـ 30 إلى 39، و440 هدفا في 596 مباراة في سن ما بين الـ 20 إلى 29. وسجل 23 هدفا في فترة المراهقة، و38 هدفا في سن الأربعين.