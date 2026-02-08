مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

1 4
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

1 0
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

2 1
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
18:30

مانشستر سيتي

"تألق مصري وسيطرة للسماوي".. ملخص الشوط الأول من قمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب : نهي خورشيد

07:20 م 08/02/2026 تعديل في 07:54 م

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

انتهى قبل قليل الشوط الأول من مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي، والمقام بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكاد مانشستر سيتي أن يفتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة الثانية، بعدما وصلت هجمة مرتدة إلى إيرلينج هالاند الذي اقترب من هز الشباك، إلا أن الحارس أليسون بيكر تصدى ببراعة وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وفي الدقيقة الخامسة، أرسل عمر مرموش تمريرة مميزة وصلت إلى سيمينو الذي سدد كرة قوية مرت أعلى مرمى ليفربول.

واستمرت خطورة السيتي، إذ أهدر الفريق فرصة جديدة في الدقيقة العاشرة بعد عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها خوسانوف برأسية مرت بجوار القائم إلى خارج الملعب.

وشهدت الدقيقة 12 لقطة مثيرة بعدما انفرد عمر مرموش بالمرمى وأهدر فرصة غريبة، قبل أن يرفع الحكم الراية معلناً وجود تسلل.

في المقابل، اعتمد ليفربول على الضغط العالي على دفاعات مانشستر سيتي لإجبارهم على ارتكاب الأخطاء، بينما جاءت تسديدة رودري في الدقيقة 14 من على حدود المنطقة لتصطدم في قدم هالاند وتخرج بعيدة عن المرمى.

وطالب مرموش بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 16 بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب دون احتساب مخالفة على كوناتي.

كما أثار قرار الحكم غضب محمد صلاح في الدقيقة 20 بعدما طالب باحتساب خطأ لصالحه لكن الحكم رفض ذلك.

واصل السيتي محاولاته الهجومية، إذ سدد مرموش كرة اصطدمت بأحد لاعبي ليفربول وخرجت إلى ركنية في الدقيقة 22.

ثم جاءت تسديدة أرضية من سيمينو في الدقيقة 24 ارتطمت بالدفاع وذهبت إلى ركنية جديدة.

ومن جانب ليفربول، أطلق محمد صلاح تسديدة خطيرة في الدقيقة 26 من داخل منطقة الجزاء لكنها اصطدمت في قدم جيهي ومرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 28، شهدت ركنية لليفربول ارتباكاً داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من دوناروما لتصل الكرة إلى صلاح الذي سددها مباشرة لكنها مرت أعلى العارضة.

وقبل نهاية الشوط، فرض مانشستر سيتي ضغطاً متواصلاً لكنه افتقد للمسة الأخيرة أمام مرمى ليفربول، فيما جاءت تسديدة بعيدة من مرموش في الدقيقة 41 مرت أعلى مرمى أليسون.

مانشستر سيتي ليفربول عمر مرموش محمد صلاح الدوري الانجليزي

