ملخص الشوط الثاني من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشسترسيتي فوزاً مثيراً على نظيره ليفربول بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأنفليد وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وبدأ الشوط الثاني بحذر شديد، إذ مرت هجمة مرتدة للسيتي وصلت إلى مرموش بعد تمريرة من سيمينو لكنه لم يتمكن من السيطرة على الكرة لتصل بعد ذلك إلى الحارس أليسون بيكر، وتخرج الكرة خارج الملعب في الدقيقة 47.

ولم ينجح محمد صلاح ورفاقه في استغلال عدة فرص محققة، من بينها تمريرة من جاكبو وصلت إلى صلاح لكنها اصطدمت بالدفاع وتسديدة من إيكيتيكي مرت بجوار مرمى دوناروما في الدقيقة 53، ثم هجمة مرتدة جديدة وصلت إلى إيكيتيكي الذي سدد رأسية قوية لكنها علت المرمى في الدقيقة 56.

وفي المقابل، أهدر السيتي عدة فرص أبرزها تسديدة أرضية من أنطوان سيمينو تصدى لها الحارس بيكر، وفرصة خطيرة أخرى بعد تسديدة من جاكبو اصطدمت بقدم خوسانوف وخرجت أعلى المرمى في الدقيقة 57، مع احتساب الحكم خطأ لصالح السيتي.

وعاد دومينيك سوبوسلاي ليصنع الفارق للريدز في الدقيقة 73، إذ نفذ ضربة ثابتة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس دوناروما قبل أن تهبط داخل الشباك، مانحة ليفربول التقدم الأول.

ولكن التعادل جاء سريعاً للسيتي في الدقيقة 83، بعد كرة طويلة حولها هالاند برأسية إلى برناردو سيلفا الذي سدد بقوة في مرمى بيكر أثناء خروجه لتتهادى الكرة داخل الشباك.

ولم تخل الدقائق الأخيرة من الإثارة، إذ احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح نونيز ضد حارس ليفربول أليسون بيكر في الدقيقة 91، وسط اعتراض من لاعبي الريدز على القرار.

وسجل إيرلينج هالاند هدف السيتي الثاني من ضربة الجزاء في الدقيقة 94، مانحاً فريقه التقدم.

وفي الدقيقة 100، سجل ريان شرقي الهدف الثالث للسيتي، لكن الحكم تراجع عن احتسابه بعد العودة إلى تقنية الفار.

كما حصل سوبسلاي نجم ليفربول على بطاقة حمراء في الدقيقة 103 بعد اعاقته لهالاند اثناء متابعته لكرة هدف الستي الملغي.