فيديو هدف تعادل مانشستر سيتي ف شباك ليفربول بالدوري الإنجليزي

كتب : نهي خورشيد

08:23 م 08/02/2026
    مباراة السيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي (11)
    مباراة السيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي (10)
    مباراة السيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي (6)
    مباراة السيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي (9)
    مباراة السيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي (4)
    مباراة السيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي (2)
    مباراة السيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي (5)
    مباراة السيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي (3)
    مباراة السيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي (7)
    مباراة السيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي (1)

تعادل مانشستر سيتي مع مضيفه ليفربول في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب أنفيلد روود، وذلك ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاء الهدف بتوقيع برناردو سيلفا بعد كرة طويلة أرسلها فريق السيتي داخل منطقة جزاء ليفربول، حولها إيرلينج هالاند برأسية لتصل إلى برناردو الذي سدد بقوة في لحظة خروج الحارس أليسون بيكر من مرماه ارتدت الكرة وتهادت داخل الشباك، مانحة مانشستر سيتي التعادل في الدقيقة 83.

وكان دومينيك سوبوسلاي افتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة 73 بضربة ثابتة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس دوناروما قبل أن تتهادى داخل الشباك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

