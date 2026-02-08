ضربة جديدة من جوجل للمواقع الإخبارية.. تحول Discover

جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع

إذا كنت تعمل في موقع إخباري عام، فعلى الأرجح يعاني موقعك هذه الأيام من تراجع ملحوظ في القراءات. وإذا كان موقعك متخصص فيرجح أن تلاحظ انتعاشة ملحوظة في القراءات.

ففي مفاجأة جديدة للمواقع الإخبارية، أطلق جوجل في 5 فبراير 2026 تحديث جوهريا جديدا Google's February 2026 Discover Core Update،

يحول Discover منNews Feed سريع إلىFeed قائم على الخبرة الموضوعية للموقع. أي أن المنافسة لم تعد بين التقارير فقط، بل بين سمعة الموقع داخل كل موضوع.

ما الذي تغير؟

التحديث أعاد ترتيب آلية اختيار المحتوى في Discover وفق 3 عوامل رئيسية:

o (Topic Authority) سلطة الموضوع

لم يعد يكفي أن يكون الموقع كبيرًا؛ يجب أن يكون معروفًا بتخصص واضح في صلب الموضوع.

o تقليل Clickbait والعناوين المبالغ فيها

المقالات التي تعتمد على “عنوان قوي + محتوى ضعيف” بدأت تفقد الظهور.

o أولوية المحتوى المحلي والسياقي

المحتوى المرتبط بالمستخدم المصري محليًا أصبح أكثر ظهورًا من المحتوى العام العالمي.

ماذا يعني ذلك عمليًا للمواقع الإخبارية؟

التحديث يؤكد أن Discover يتحول إلى نظام يعتمد على الخبرة الموضوعية Topic Authority وليس فقط قوة الموقع العامة، أي:

ü موقع قوي في السياسة لا يعني تلقائيا تفوقه في التكنولوجيا أو الصحة.

ü المقالات العامة أو المعاد صياغتها بسرعة لن تحقق نفس الظهور السابق.

ü الصفحات المتخصصة الثابتة (ملفات – شروحات – Evergreen) ستصبح أكثر أهمية في دعم Discover.

هل ظهر التأثير فعلاً على المواقع؟

بدأت مؤشرات أولية لظهور تأثير تحديث Discover فبراير 2026، لكن التأثير ما يزال في مرحلة التذبذب الأولى، وبالتالي الصورة النهائية لم تستقر بعد.

المؤشرات الأولية في مجتمعات SEO وتحليلات المواقع تشير إلى:

تقلبات حادة في زيارات Discover خلال الأيام الأولى (ارتفاع أو انخفاض مفاجئ). لكن الاتجاه النهائي يحتاج من 1–3 أسابيع للاستقرار.

كيف تتأثر المواقع؟

المواقع الأكثر تعرضًا للانخفاض

مواقع الأخبار العامة التي:

1. تنشر نفس الأخبار المتكررة من الوكالات

2. تعتمد على سرعة النشر أكثر من القيمة

3. تستخدم عناوين مبالغًا فيها

4. تنشر مواد قصيرة بلا سياق

هذه المواقع ستلاحظ:

§ انخفاض إحالاتDiscover تدريجيًا

§ زيادة التذبذب اليومي

§ فقدان الاستقرار في الترافيك

المواقع التي قد تربح

المواقع التي:

1. المتخصصة أو العامة التي لديها ملفات ثابتة للموضوعات (اقتصاد – سيارات – صحة)

2. تقدم شرحًا وسياقًا وليس مجرد خبر

3. تنشر مواد تحليلية أو خدمية مرتبطة بمصر

4. تمتلك هوية تحريرية واضحة

هذه المواقع قد ترى:

ü ارتفاعًا بطيئًا لكن ثابتًا

ü استقرارًا أكبر في Discover

لماذا تنخفض إحالاتDiscover للمواقع الإخبارية العامة؟

الاتجاه العام للتحديث واضح: تقليل clickbait وتعزيز المحتوى المحلي والمتخصص والمتعمق. لذا فإن المواقع التي ستعاني بشكل أكبر هي تلك التي تعتمد على الظهور في Discover عبر “كمّ الأخبار اليومية” بدلا من “سلطة موضوعية ثابتة”.

التحديث الجديد يضعف هذا النموذج تدريجيًا، ويجعل المواقع التي لا تمتلك تجميعات موضوعية قوية أكثر عرضة لفقدان الزيارات. ويمكن تحديد أهم أسباب انخفاض إحالات ديسكفر في:

1. فقدان “السلطة الموضوعية” بسبب التشتت التحريري

المواقع الإخبارية العامة تنشر في عشرات المجالات يوميًا. الخوارزمية الجديدة أصبحت تقيم: هل هذا الموقع مرجع في موضوع محدد أم مجرد ناشر عام؟

عندما لا ترى Google تركيزًا موضوعيًا واضحًا: تقل ثقة Discover في الدفع بالمحتوى، يصبح الظهور متذبذبًا، تتفوق مواقع أصغر لكنها متخصصة.

2. استنزاف Discover بسبب المحتوى المكرر (Duplicate News Fatigue)

3. ضعف إشارات العلامة الإعلامية (Brand Signals)

كيف تواجه المواقع هذا التحديث؟

على المواقع اتخاذ إجراءات عاجلة تتمثل في:

إيقاف نشر الأخبار المتكررة بلا قيمة، فكل خبر لا يضيف: خلفية، أو تفسير، أو زاوية محلية، يجب ألا ينشر.

بناء Topic Clusters عاجلة (صفحات تجمع الموضوعات المرتبطة خاصة المرتبطة بكلمات البحث الأكثر انتشارا)، لتصبح بمثابة صفحات مرجعية ثابتة، مع تحديثات مرتبطة بها.

مراجعة العناوين، وحذف المبالغة، وتقليل كلمات مثل "صدمة – مفاجأة – لن تصدق". وجعل العنوان يصف الفائدة الفعلية.

تقوية الهوية التحريرية عبر: تحديث صفحة "من نحن" وإبراز التخصصات التحريرية، وإظهار الخبرة داخل الموضوعات.