صلاح اساسياً.. التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي
كتب : محمد الميموني
كتب - محمد الميموني:
أستقر آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي.
ويواجه ليفربول الإنجليزي نظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد الموافق 8 فبراير، ضمن منافسات الجولة ال25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونعرض خلال السطور التالية تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالتالي:
ـ حراسة المرمى: أليسون بيكر
ـ خط الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك إبراهيما كوناتي - دومينيك سوبوسلاي.
ـ خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرخ - فلوريان فيرتز.
ـ الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح.
ويذكر أن فريق ليفربول يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة.