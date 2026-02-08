كتب - محمد الميموني:

أستقر آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي.

ويواجه ليفربول الإنجليزي نظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد الموافق 8 فبراير، ضمن منافسات الجولة ال25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونعرض خلال السطور التالية تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالتالي:

ـ حراسة المرمى: أليسون بيكر

ـ خط الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك إبراهيما كوناتي - دومينيك سوبوسلاي.

ـ خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرخ - فلوريان فيرتز.

ـ الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح.

ويذكر أن فريق ليفربول يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة.