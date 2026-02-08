مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

صلاح اساسياً.. التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

كتب : محمد الميموني

11:44 ص 08/02/2026 تعديل في 11:54 ص

محمد صلاح من مران ليفربول

أستقر آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي.

ويواجه ليفربول الإنجليزي نظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد الموافق 8 فبراير، ضمن منافسات الجولة ال25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونعرض خلال السطور التالية تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالتالي:

ـ حراسة المرمى: أليسون بيكر

ـ خط الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك إبراهيما كوناتي - دومينيك سوبوسلاي.

ـ خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرخ - فلوريان فيرتز.

ـ الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح.

ويذكر أن فريق ليفربول يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة.

محمد صلاح ليفربول تشكيل ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

