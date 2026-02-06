كواليس المران الأول للزمالك في زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية

"احتفال رونالدو في غيابه".. النصر يحسم كلاسيكو الاتحاد بثنائية مثيرة في

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضغطه على صدارة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، بعد فوزه على غريمه اتحاد جدة بهدفين دون رد مساء اليوم الجمعة، في قمة الجولة الـ21 والتي أقيمت على ملعب الأول بارك.

وسجل الجناح السنغالي ساديو ماني هدف التقدم للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 84، قبل أن يضيف أنجيلو جابرييل الهدف الثاني في الدقيقة 90+6 محتفلاً بطريقة زميله الغائب النجم البرتغالي كريستيانو رونالد.

وبهذا الانتصار رفع النصر رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 34 نقطة في المركز السابع.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز النصر في كلاسيكو الاتحاد

1- الهلال – 50 نقطة

2- النصر – 49 نقطة

3- الأهلي السعودي – 47 نقطة

4- القادسية – 43 نقطة

5- التعاون – 38 نقطة

6- الاتفاق – 35 نقطة

7- الاتحاد – 34 نقطة

8- نيوم – 28 نقطة

9- الخليج – 25 نقطة

10- الفتح – 23 نقطة

11- الفيحاء – 23 نقطة

12- الحزم – 21 نقطة

13- الشباب – 19 نقطة

14- الخلود – 16 نقطة

15- ضمك – 12 نقطة

16- الرياض – 12 نقطة

17- الأخدود – 10 نقاط

18- النجمة – 5 نقاط