دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

2 1
21:00

الهلال السوداني

الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

طلائع الجيش

0 1
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

ميتز

0 0
21:45

ليل

جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز النصر في كلاسيكو الاتحاد

كتب : نهي خورشيد

11:15 م 06/02/2026
    النصر السعودي والزوراء العراقي
    النصر السعودي والزوراء العراقي
    النصر السعودي والزوراء العراقي
    النصر السعودي والزوراء العراقي
    النصر السعودي والزوراء العراقي
    النصر السعودي والزوراء العراقي
    النصر السعودي والزوراء العراقي
    النصر السعودي والزوراء العراقي
    النصر السعودي والزوراء العراقي
    النصر السعودي والزوراء العراقي
    النصر السعودي والزوراء العراقي
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضغطه على صدارة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، بعد فوزه على غريمه اتحاد جدة بهدفين دون رد مساء اليوم الجمعة، في قمة الجولة الـ21 والتي أقيمت على ملعب الأول بارك.

وسجل الجناح السنغالي ساديو ماني هدف التقدم للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 84، قبل أن يضيف أنجيلو جابرييل الهدف الثاني في الدقيقة 90+6 محتفلاً بطريقة زميله الغائب النجم البرتغالي كريستيانو رونالد.

وبهذا الانتصار رفع النصر رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 34 نقطة في المركز السابع.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز النصر في كلاسيكو الاتحاد

1- الهلال – 50 نقطة

2- النصر – 49 نقطة

3- الأهلي السعودي – 47 نقطة

4- القادسية – 43 نقطة

5- التعاون – 38 نقطة

6- الاتفاق – 35 نقطة

7- الاتحاد – 34 نقطة

8- نيوم – 28 نقطة

9- الخليج – 25 نقطة

10- الفتح – 23 نقطة

11- الفيحاء – 23 نقطة

12- الحزم – 21 نقطة

13- الشباب – 19 نقطة

14- الخلود – 16 نقطة

15- ضمك – 12 نقطة

16- الرياض – 12 نقطة

17- الأخدود – 10 نقاط

18- النجمة – 5 نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترتيب الدوري السعودي النصر السعودي الهلال السعودي من متصدر الدوري السعودي

