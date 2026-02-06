مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

2 1
21:00

الهلال السوداني

الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

طلائع الجيش

0 1
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

ميتز

0 0
21:45

ليل

جميع المباريات

إعلان

موعد مؤتمر الزمالك استعداداً لمواجهة زيسكو في الكونفيدرالية

كتب : نهي خورشيد

11:00 م 06/02/2026
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    أحمد حمدي لاعب الزمالك
  • عرض 19 صورة
    الونش لاعب الزمالك
  • عرض 19 صورة
    المهدي سليمان لاعب الزمالك
  • عرض 19 صورة
    أحمد شريف لاعب الزمالك
  • عرض 19 صورة
    محمد السيد والفرنسي وعبد العزيز لاعبو الزمالك
  • عرض 19 صورة
    حسام عبد المجيد لاعب الزمالك
  • عرض 19 صورة
    ناصر منسي لاعب الزمالك
  • عرض 19 صورة
    الزمالك
  • عرض 19 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 19 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 19 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 19 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 19 صورة
    الزمالك
  • عرض 19 صورة
    الزمالك
  • عرض 19 صورة
    الزمالك
  • عرض 19 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 19 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 19 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي الزمالك إقامة المؤتمر الصحفي للمدير الفني للفريق الأول معتمد جمال، صباح غدٍ السبت في تمام الساعة العاشرة صباحاً على استاد ليفي مواناواسا، وذلك قبل مواجهة فريق زيسكو الزامبي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الصحفي محمود حمدي الونش مدافع الفريق، إلى جانب المدير الفني للحديث عن استعدادات الفريق ومناقشة تفاصيل المباراة المرتقبة أمام بطل زامبيا.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى زامبيا ظهر اليوم، وخاض الفريق مرانه الأساسي على ملعب اللقاء ضمن تحضيراته المكثفة لمواجهة زيسكو.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع زيسكو في الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على استاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وزيسكو الزمالك مباراة الزمالك القادمة مباراة الزمالك أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حسام موافي: القولون التقرحي مرض مناعي والانتفاخ المستمر يشير إلى مشكلة
أخبار مصر

حسام موافي: القولون التقرحي مرض مناعي والانتفاخ المستمر يشير إلى مشكلة
القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة
حوادث وقضايا

القبض على عمرو زكي في مطار القاهرة

40 تاجر فقط يتحكمون في الأسعار.. الشعبة: لا مبرر لوصول الدواجن لـ120 جنيهًا
أخبار مصر

40 تاجر فقط يتحكمون في الأسعار.. الشعبة: لا مبرر لوصول الدواجن لـ120 جنيهًا
الداخلية تضبط 4 سيدات لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف
حوادث وقضايا

الداخلية تضبط 4 سيدات لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف
4 وفيات أطفال.. ننشر الصور الأولى لانهيار سور دير أبو فانا بالمنيا
أخبار المحافظات

4 وفيات أطفال.. ننشر الصور الأولى لانهيار سور دير أبو فانا بالمنيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان