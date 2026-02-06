موعد مؤتمر الزمالك استعداداً لمواجهة زيسكو في الكونفيدرالية

كواليس المران الأول للزمالك في زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية

أعلن نادي الزمالك إقامة المؤتمر الصحفي للمدير الفني للفريق الأول معتمد جمال، صباح غدٍ السبت في تمام الساعة العاشرة صباحاً على استاد ليفي مواناواسا، وذلك قبل مواجهة فريق زيسكو الزامبي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الصحفي محمود حمدي الونش مدافع الفريق، إلى جانب المدير الفني للحديث عن استعدادات الفريق ومناقشة تفاصيل المباراة المرتقبة أمام بطل زامبيا.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى زامبيا ظهر اليوم، وخاض الفريق مرانه الأساسي على ملعب اللقاء ضمن تحضيراته المكثفة لمواجهة زيسكو.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع زيسكو في الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على استاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.