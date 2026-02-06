كواليس المران الأول للزمالك في زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى نيجيريا مساء اليوم الجمعة، تحضيراً لمواجهة ريفيرز يونايتد ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفاً على ريفرز يونايتد مساء الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة على ملعب جودسويل أكابيو بمدينة أويو، في الجولة الخامسة لدور المجموعات.

وقطعت الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي رحلة الفريق من القاهرة إلى مدينة أويو في حوالي 6 ساعات، على أن يتوجه اللاعبون مباشرة إلى فندق الإقامة بعد الوصول.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مراناً وحيداً على ملعب المباراة يوم السبت في الساعة السادسة مساءً ولمدة ساعة، وفقاً لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وضمت بعثة الفريق اللاعبين على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جاد – زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي – أسامة جلال – كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي – أحمد توفيق – حامد حمدان – مهند لاشين – محمود زلاكة – وليد الكرتي – ناصر ماهر – أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – عودة فاخوري – باسكال فيري

خط الهجوم: مروان حمدي