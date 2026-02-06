مباريات الأمس
خطوتان على إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للشابات يضرب موعدا مع بنين في تصفيات كأس العالم

كتب : هند عواد

08:00 ص 06/02/2026
أصبح منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما على بعد خطوتين فقط من تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق.

موعد مباراة مصر وبنين

يستضيف منتخب مصر للشابات، نظيره بنين، في الثانية عصر اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات ذهاب الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 في بداية، خلال الفترة من 5 حتى 27 سبتمبر 2026.

منتخب مصر للسيدات تحت 20 يقترب من إنجاز تاريخي

في حالة فوز منتخب مصر للسيدات تحت 20 عاما على نظيره بنين ذهابا وإيابا، سيتأهل إلى الجولة الرابعة والأخيرة في التصفيات، ومن ثم يحسم تأهله إلى كأس العالم 2026، لأول مرة في تاريخ منتخبات مصر للسيدات.

ويتأهل 16 منتخبا من إلى الجولة الرابعة والأخيرة من التصفيات، وهي المرحلة النهائية التي تحسم صعود 4 منتخبات أفريقيا إلى كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما.

وتقام مباراة العودة بين منتخب مصر وبنين، يوم السبت 14 فبراير.

منتخب مصر للشابات بنين مصر وبنين كأس العالم 2026

