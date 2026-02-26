مباريات الأمس
جميع المباريات

"هدف ملغي".. ريال مدريد يقلب الطاولة على بنفيكا ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

كتب : نهي خورشيد

12:23 ص 26/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    ريال مدريد يقلب الطاولة على بنفيكا ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا (2)

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه بنفيكا 2-1 في إياب الملحق على ملعب سانتياجو برنابيو، ليحسم الملكي التأهل بمجموع المباراتين 3-1 بعد الفوز ذهاباً بهدف فينيسيوس جونيور على ملعب النور.

وافتتح رافا سيلفا التسجيل لبنفيكا في الدقيقة 14، لكن ريال مدريد رد سريعاً بهدف التعادل في الدقيقة 17 عبر أوريليان تشواميني بعد تمريرة عرضية من فيديريكو فالفيردي.

وكاد الفريق الملكي يتقدم في الدقيقة 32 عبر أردا جولر، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

وظل التعادل قائماً حتى الدقيقة 80، حين منح فينيسيوس جونيور ريال مدريد الهدف الثاني بعد تمريرة بينية مميزة من فيديريكو فالفيردي، ليحسم الفريق الإسباني الفوز والتأهل إلى ثمن النهائي.

ويلتقي ريال مدريد في ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي أو سبورتينج لشبونة بعد إجراء القرعة يوم الجمعة المقبل.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا بنفيكا فينيسيوس جونيور

