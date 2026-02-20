بعد استدعائه لمنتخب مصر.. من هو كريم أحمد لاعب ليفربول؟

واصل الفريق الكروي بنادي بايرن ميونخ استعداداته لملاقاة آينتراخت فرانكفورت، المقرر لها مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لموسم 2025–2026.

وقرر المدرب البلجيكي فينسنت كومباني عدم إلغاء المران رغم العاصفة الثلجية متمسكاً بالحفاظ على التحضيرات، موجهاً تعليمات واضحة للاعبين بضرورة توخي الحذر وتجنب الالتحامات الخطيرة لتفادي التعرض لإصابات في ظل أرضية زلقة وأجواء صعبة.

وخاض اللاعبون التدريبات باستخدام الكرة البرتقالية لضمان وضوح الرؤية فوق البساط الأبيض، فيما عمل طاقم الصيانة على إزالة الثلوج أولاً بأول وتهيئة مساحات صغيرة لإجراء تدريبات مصغرة، مما سمح للجهاز الفني بتنفيذ البرنامج المخطط دون تعديل جوهري.

وشهدت الحصة مشاركة جميع العناصر، في مقدمتهم قائد منتخب إنجلترا هاري كين إلى جانب زملائه، بينما واصل الحارس الأساسي مانويل نوير برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويدخل بايرن اللقاء متربعاً على صدارة جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 57 نقطة، متقدماً بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.

وتقام المباراة على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فينا تنقل المواجهة عبر شبكة قنوات MBC المالكة لحقوق بث الدوري الألماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى منصة شاهد.