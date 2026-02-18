أول تحرك من يويفا بعد تعرض فينيسيوس للعنصرية

بعد هتافات المشجعين ضده.. كوتينيو يقترب من فسخ عقده مع ناديه.. ما القصة؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مراجعة التقارير الرسمية بشأن تعرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لإساءة عنصرية خلال فوز فريقه على بنفيكا بهدف دون رد في ذهاب الملحق الأوروبي بمدينة لشبونة.

وبحسب تقارير صحفية أبلغ فينيسيوس حكم المباراة بالواقعة عقب تسجيله هدف الفوز مما أدى إلى توقف المباراة لنحو 10 دقائق وسط مناقشات داخل الملعب.

واتهم لاعبي ريال مدريد جيانلوكا بريستياني لاعب وسط بنفيكا بتوجيه لفظ عنصري أثناء الاحتفال، إلا أن اللاعب نفى الاتهامات.

وأشارت التقارير إلى أن اليويفا سيبدأ فرض إجراءات تأديبية في حال ثبوت الواقعة رسمياً ضمن تقارير الحكام أو توفر أدلة كافية.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره أوساسونا يوم السبت المقبل الموافق 21 فبراير الجاري، على ملعب أل سادار في الجولة 25 من الدوري اﻹسباني، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.