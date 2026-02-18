أول تحرك من يويفا بعد تعرض فينيسيوس للعنصرية

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن فيليب كوتينيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاسكو دا جاما يستعد لفسخ عقده معه، بعدما تعرض لهتافات ضده من قبل جماهير الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت بعض المصادر إلى أن سبب طلب كوتينيو بفسخ تعاقده يعود إلى معاملة الجماهير وليس إلى عدم رضاه عن المشروع الرياضي، خاصة بعد تعرضه لهتافات في ملعب ساو جانواريو خلال مباراة فريقه أمام باهيا الأسبوع الماضي.

وكان كوتينيو عاد إلى نادي طفولته فاسكو بعقد دائم العام الماضي، إلا أن التقارير تؤكد أنه أبلغ إدارة النادي بقراره إنهاء العقد، وسط محاولات من المدرب لإقناعه بالتراجع وفقاً لشبكة "جلوبو".

وسجل كوتينيو الموسم الماضي خمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 26 مباراة، بينما أحرز هذا الموسم سبعة أهداف في 28 لقاء.

وبدأ كوتينيو مسيرته في أكاديمية فاسكو قبل انتقاله إلى إنتر ميلان عام 2008، ثم تألق مع ليفربول إذ خاض 152 مباراة سجل خلالها 41 هدفاً.

ومنذ رحيله عن برشلونة، لعب كوتينيو معاراً مع بايرن ميونخ وأستون فيلا، قبل أن ينتقل رسمياً إلى فيلا عام 2022، ثم أعير إلى الدحيل القطري في موسم 2023-2024.