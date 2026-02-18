إعلان

الصرف بدأ.. خطوات الحصول على منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

كتب : محمد أبو بكر

11:30 م 18/02/2026 تعديل في 11:40 م

العمالة غير المنتظمة

بدأت وزارة العمل في صرف منحة شهر رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة للعمالة المسجلة بالوزارة بمبلغ 1500 جنيه.

ونفى مصدر مسؤول بوزارة العمل، ما تردد عن وجود رابط إلكتروني للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان، مؤكدًا أن ما يُنشر عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي غير دقيق ولا يعكس الإجراءات الرسمية المعتمدة.

خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة 2025-2026

كشف المصدر، في تصريحات لمصراوي، عن الآليات الرسمية لتسجيل العمالة غير المنتظمة ضمن قاعدة بيانات الوزارة، بما يتيح لهم الاستفادة من المنح الدورية والمساعدات الاجتماعية، وعلى رأسها منحة رمضان والدعم الطارئ، موضحًا أن التسجيل يتم عبر مسارين أساسيين:

أولًا: تسجيل العمالة من خلال الشركات والمقاولين

يتعين على الشركات وجهات العمل المسجلة رسميًا إدراج بيانات العمال التابعين لها في مديريات العمل المختصة، مع تقديم أرقامهم القومية وكشوف بأسماء العاملين في المشاريع المختلفة.

ثانيًا: حملات الحصر الميداني

تنفذ الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية حملات تفتيش على مواقع العمل، حيث يقوم مفتشو العمل بحصر العمالة فعليًا، وتسجيل المستحقين وفق الضوابط الرسمية للاستفادة من برامج الدعم.

المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة

يحصل العمال المسجلون في قاعدة بيانات الوزارة على ست منح سنوية، تشمل:

منحة شهر رمضان

منحة عيد الفطر المبارك

منحة عيد الأضحى

منحة المولد النبوي الشريف

منحة عيد الميلاد المجيد

منحة عيد العمال

وشددت الوزارة على أن التسجيل لا يتم إلا عبر "الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة" التابع لها رسميًا، محذرة المواطنين من الانسياق وراء الروابط المشبوهة التي تنشر معلومات مضللة.

وأكدت الوزارة أن أي تسجيل خارج القنوات الرسمية لن يُعتد به، داعيةً المستفيدين إلى متابعة الصفحة الرسمية للوزارة أو التواصل مع مديريات العمل بالمحافظات للتحقق من صحة البيانات.

