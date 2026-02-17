انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والأرز، والعدس، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

انخفاض أسعار الأرز والعدس والجبن الأبيض اليوم بالأسواق

180 جنيها لكيلو الكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

8 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء