إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الأرز والبيض والحديد والذهب

كتب : ميريت نادي

01:18 م 17/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والأرز، والعدس، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

انخفاض أسعار الأرز والعدس والجبن الأبيض اليوم بالأسواق

180 جنيها لكيلو الكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

8 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار الأرز البيض الحديد الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تسليم وتسلم القيادة.. وزير الدفاع يستقبل الفريق أول عبدالمجيد صقر
أخبار مصر

تسليم وتسلم القيادة.. وزير الدفاع يستقبل الفريق أول عبدالمجيد صقر

هلال رمضان.. مركز الفلك يحدد مواعيد غروب القمر والشمس في عدة دول
أخبار وتقارير

هلال رمضان.. مركز الفلك يحدد مواعيد غروب القمر والشمس في عدة دول
من رأس الساحرة إلى جمجمة تصرخ.. 12 صورة لأكثر الأشياء رعبا في الكون
علوم

من رأس الساحرة إلى جمجمة تصرخ.. 12 صورة لأكثر الأشياء رعبا في الكون
من يحسم لقب "البطل الشعبي".. العوضي في مواجهة مع إمام وعمرو سعد ومصطفى
دراما و تليفزيون

من يحسم لقب "البطل الشعبي".. العوضي في مواجهة مع إمام وعمرو سعد ومصطفى
حطمت الزجاج.. لحظة اجتياح أمواج عاتية كافيتريا على كورنيش الإسكندرية -فيديو
أخبار المحافظات

حطمت الزجاج.. لحظة اجتياح أمواج عاتية كافيتريا على كورنيش الإسكندرية -فيديو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات