كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

بينها الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

07:00 ص 17/02/2026
تقام اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، ومباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في كأس مصر.

وجاءت مواعيد مباراة اليوم الثلاثاء كالتالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء

غلطة سراي ضد يوفنتوس - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

بوروسيا دورتموند ضد أتالانتا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

موناكو ضد باريس سان جيرمان - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

بنفيكا ضد ريال مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء

سيؤول ضد سانفريس هيروشيما - 12:00 مساء

ماتشيدا ضد تشينغدو - 12:00 مساء

جوهور ضد فيسيل كوبي - 2:15 مساء

بوريرام ضد شنغهاي - 2:15 مساء

السد ضد الاتحاد - 6:00 مساء - بي إن سبورت 2، الكأس 5

الغرافة ضد تراكتور سازي - 6:00 مساء - بي إن سبورت 4، الكأس 6

موعد مباراة كأس مصر اليوم الثلاثاء

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

