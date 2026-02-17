مواجهات قوية لمرموش وصلاح.. نتائج قرعة دور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي

أول تعليق من هانز فليك بعد الخسارة أمام جيرونا

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، ومباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في كأس مصر.

وجاءت مواعيد مباراة اليوم الثلاثاء كالتالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء

غلطة سراي ضد يوفنتوس - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

بوروسيا دورتموند ضد أتالانتا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

موناكو ضد باريس سان جيرمان - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

بنفيكا ضد ريال مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء

سيؤول ضد سانفريس هيروشيما - 12:00 مساء

ماتشيدا ضد تشينغدو - 12:00 مساء

جوهور ضد فيسيل كوبي - 2:15 مساء

بوريرام ضد شنغهاي - 2:15 مساء

السد ضد الاتحاد - 6:00 مساء - بي إن سبورت 2، الكأس 5

الغرافة ضد تراكتور سازي - 6:00 مساء - بي إن سبورت 4، الكأس 6

موعد مباراة كأس مصر اليوم الثلاثاء

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1