دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

0 0
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

3 0
18:00

شبيبة القبائل

الكونفيدرالية الأفريقية

الوداد البيضاوي

2 0
16:00

عزام يونايتد

الدوري الإسباني

ليفانتي

0 2
19:30

فالنسيا

بعد رباعية برشلونة.. رايو فايكانو يضرب أتلتيكو مدريد بثلاثية في الدوري الإسباني

كتب : محمد عبد السلام

09:08 م 15/02/2026
    خلال مباراة أتلتيكو مدريد ورايو فايكانو
    خلال مباراة أتلتيكو مدريد ورايو فايكانو
    خلال مباراة أتلتيكو مدريد ورايو فايكانو

نجح رايو فايكانو في تحقيق الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة العشرين في الدوري الإسباني.

وسجل أهداف رايو فايكانو كلا من: فران بيريز في الدقيقة 40، أوسكار فالانتين في الدقيقة 45، نوبل ميندي في الدقيقة 67.

وبهذا الفوز رفع رايو فايكانو رصيد إلى 25 نقطة ليحتل المركز السادس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عن 45 نقطة ليحتل المركز الرابع.

ويلاقي أتلتيكو مدريد نظيره كلوب بروج في ملحق دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير، في تمام الساعة العاشرة مساء.

أتلتيكو مدريد رايو فايكانو الدوري الإسباني

