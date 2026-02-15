موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع الجيش الملكي في دوري الأبطال

نجح رايو فايكانو في تحقيق الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة العشرين في الدوري الإسباني.

وسجل أهداف رايو فايكانو كلا من: فران بيريز في الدقيقة 40، أوسكار فالانتين في الدقيقة 45، نوبل ميندي في الدقيقة 67.

وبهذا الفوز رفع رايو فايكانو رصيد إلى 25 نقطة ليحتل المركز السادس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عن 45 نقطة ليحتل المركز الرابع.

ويلاقي أتلتيكو مدريد نظيره كلوب بروج في ملحق دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير، في تمام الساعة العاشرة مساء.