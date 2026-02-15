إعلان

العثور على جثة في حلوان.. والقاتل الصامت كلمة السر

كتب : محمد شعبان

05:30 م 15/02/2026

جثة - أرشيفية

شهدت منطقة حلوان واقعة مأساوية بالعثور على جثة داخل عقار وسط اشتباه في حدوث حالة اختناق بالغاز.

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بوجود جثة داخل عقار كائن في 5 شارع عرب غنيم بجوار قاعة "شهر العسل" بمنطقة حلوان.

حسب الإفادة الأولية، الوفاة جاءت على أثر ادعاء اختناق بالغاز داخل المكان. وفرضت الشرطة طوقا أمنيا بمحيط العقار، مع انتظار وصول الجهات المختصة لإجراء المعاينة والفحص اللازمين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف الأسباب الدقيقة للوفاة.

جثة حلوان اختناق غاز القاهرة النجدة

