استعاد رود خوليت ذكرياته مع فريق ميلان خلال مواجهاته أمام نابولي، مؤكداً أن اللقاءات مع الفريق الجنوبي كانت دائماً من أصعب مباريات الموسم.

وقال خوليت، في تصريحات تلفزيونية:"في المباراة الأولى التي لعبناها كنت حصلت على الكرة الذهبية، ثم كان علي أن ألعب ضد نابولي وفزنا بتلك المباراة على أرضنا، وفي نهاية الموسم كنا متأخرين عن نابولي بنقطة واحدة وفي تلك الأيام كانت النقاط نقطتين فقط وليست ثلاثاً كما هو الآن في حال الفوز".

وأضاف: "في مرحلة معينة كان علينا الفوز فذهبنا إلى نابولي بطائرتين ولم أفهم لماذا كانت هناك طائرة أخرى، لكن عندما وصلنا إلى الفندق كان المشجعون يصرخون ويحدثون ضجيجاً مستمراً طوال الوقت".

وتابع النجم الهولندي السابق: "كانت الطائرة الأخرى مليئة بالحراس الشخصيين والطباخ أيضاً لأنهم كانوا خائفين جداً من أن يضع أحد شيئاً في طعامنا خلال تلك المباراة لذلك لم يتمكن أحد من لمس طعامنا وكان كل الحراس يقدمون لنا الطعام مباشرة وكل شيء تحت مراقبتهم".

وأوضح خوليت: "طوال الليل كان هناك أشخاص حول الفندق يحرسوننا ويحاولون إبقاءنا مستيقظين وفي اليوم التالي ذهبنا إلى الملعب، وكان الناس على الدراجات الصغيرة يرشقون الحافلة بالبيض والحجارة وكل شيء، وكان ذلك مذهلاً وكنت مندهشاً لرؤية كل هذا يحدث وكانت بمثابة حرب".

وأكمل: "بدأنا الإحماء وكان الإحماء في إيطاليا لا يتم على الملعب كما هو الآن بل في صالة صغيرة وكانت هناك غرفتان صغيرتان واحدة لنا وأخرى لنابولي، ثم رأيت مارادونا يدخل ويتحكم بالكرة وكان من الرائع مشاهدته، وقلت لنفسي أنت جيد جداً بالمناسبة".

واختتم خوليت تصريحاته قائلاً: "قمنا بالإحماء وكانت واحدة من أفضل المباريات التي لعبناها مع ميلان وفزنا خارج الديار في نابولي أمام ستاد كامل، وكانت تلك نقطة التحول التي قلبنا فيها نابولي ولم نتنازل بعدها عن تفوقنا وفزنا بالبطولة".