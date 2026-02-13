"لا مجال للتهاون".. أول تعليق من مدرب بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز

شدد أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على أهمية مواجهة باور ديناموز الزامبي في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم حسم السماوي التأهل إلى الدور ربع النهائي متصدراً للمجموعة.

وأكد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل اللقاء أن بيراميدز يستهدف إنهاء هذا الدور بانتصار يمنح الفريق دفعة معنوية وفنية قوية، مشيراً إلى أن الفوز في المباراة الأخيرة يعد خطوة مهمة للتحضير المثالي للمرحلة المقبلة من البطولة.

وأضاف حارس بيراميدز أن الفريق ينتظره جدول مزدحم بالمواجهات القوية سواء في دوري أبطال أفريقيا أو في منافسات الدوري المحلي وهو ما يتطلب مشاركة جميع اللاعبين من أجل تجهيزهم بالشكل الأمثل بدنياً وفنياً للاستحقاقات القادمة.

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الكروي بنادي بيراميدز نظيره باور ديناموز في التاسعة من مساء السبت على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بالبطولة القارية.

والجدير بالذكر أن بيراميدز ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما جمع 13 نقطة من خمس مباريات، متصدراً ترتيب مجموعته.