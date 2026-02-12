مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

الدوري السعودي

ضمك

2 1
17:45

التعاون

الدوري السعودي

الحزم

2 1
19:30

الأخدود

الدوري السعودي

القادسية

1 0
19:30

نادي نيوم

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يؤدي مرانه الرئيسي غداً استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز

كتب : نهي خورشيد

08:07 م 12/02/2026 تعديل في 08:32 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مران الزمالك لمواجهة سموحة
  • عرض 6 صورة
    مران الزمالك لمواجهة سموحة
  • عرض 6 صورة
    مران الزمالك لمواجهة سموحة
  • عرض 6 صورة
    مران الزمالك لمواجهة سموحة
  • عرض 6 صورة
    مران الزمالك لمواجهة سموحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الرئيسي في تمام الخامسة مساء غدٍ الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس ضمن تحضيراته الأخيرة لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيسمح لوسائل الإعلام بحضور الدقائق الـ15 الأولى من التدريب، وذلك وفقاً لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وفي المقابل، يخوض فريق كايزر تشيفز مرانه الأساسي في السادسة مساء غدٍ على ملعب استاد هيئة قناة السويس.

ويستعد الزمالك لملاقاة كايزر تشيفز في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك يؤدي مرانه الرئيسي غدا مباراة الزمالك وكايزر تشيفز موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز طولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: نريد التوصل لاتفاق مع إيران وإلا ستتعرض لصدمة
شئون عربية و دولية

ترامب: نريد التوصل لاتفاق مع إيران وإلا ستتعرض لصدمة

سر الحاسة السادسة.. لماذا نشعر أحيانا بما سيحدث؟
نصائح طبية

سر الحاسة السادسة.. لماذا نشعر أحيانا بما سيحدث؟
خطأ وحكم غير بات.. ضياء رشوان يرد على اتهامات طالت وزيرتي الثقافة والإسكان
أخبار مصر

خطأ وحكم غير بات.. ضياء رشوان يرد على اتهامات طالت وزيرتي الثقافة والإسكان
"حان موعد رحيله".. حفيظ دراجي يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"حان موعد رحيله".. حفيظ دراجي يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح
الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
حوادث وقضايا

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان