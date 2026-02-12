الزمالك يؤدي مرانه الرئيسي غداً استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الرئيسي في تمام الخامسة مساء غدٍ الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس ضمن تحضيراته الأخيرة لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيسمح لوسائل الإعلام بحضور الدقائق الـ15 الأولى من التدريب، وذلك وفقاً لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وفي المقابل، يخوض فريق كايزر تشيفز مرانه الأساسي في السادسة مساء غدٍ على ملعب استاد هيئة قناة السويس.

ويستعد الزمالك لملاقاة كايزر تشيفز في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.