زملاء حمزة عبد الكريم.. برشلونة يضم 4 لاعبين من فريق الرديف لمواجهة أتلتيكو مدريد

كتب : هند عواد

10:36 ص 12/02/2026
ضم برشلونة الإسباني 4 لاعبين من فريق الرديف إلى بعثته المسافرة إلى مدريد، لمواجهة أتلتيكو مدريد، في اللقاء المقرر له مساء اليوم، في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة وصل إلى مدريد منتصف الليل، رفقة 4 لاعبين من فريق الرديف، الذي يلعب في صفوفه المصري الشاب حمزة عبد الكريم.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قدم موعد رحلته إلى مدريد من صباح اليوم إلى مساء أمس، بسبب تحذير من رياح قوية.

وتضمنت قائمة برشلونة 4 تعزيزات من الفريق الرديف لتعويض غياب المصابين بيدري، وجافي، وكريستنسن، وراشفورد، ورافينيا.

اللاعبون المختارون من رديف برشلونة هم حارس المرمى دييجو كوشين والظهير الأيسر جوفري تورينتس ولاعب الوسط تومي ماركيز ولاعب الوسط المهاجم خوان هيرنانديز.

