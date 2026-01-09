مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

0 1
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

0 1
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

4 0
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

0 4
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

"تقنية جديدة".. كيف يشاهد المكفوفين مباريات كأس أمم أفريقيا؟

كتب - يوسف محمد:

09:34 م 09/01/2026
لا تزال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، تضرب أفضل الأمثلة في الجوانب التنظيمية للبطولات الكبرى، كذلك في الأمور المتعلقة بالجوانب الإنسانية سواء من لاعبي بعض المنتخبات أو من منظمي البطولة.

وفي واحد من أفضل وأبرز المشاهد الإنسانية، التي يمكن أن تشاهد في ملاعب كرة القدم، هو ما شهدته مباراة السنغال ومالي اليوم، في مباراة ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وخلال مباراة السنغال ومالي، ظهر عدد من المشجعين المكفوفين، وهم يتواجدون في المدرجات لمتابعة المباراة، من خلال سماعات توفر تقنية الوصف السمعي، قامت بتوفيرها المغرب داخل المدرجات لمساعدة هؤلاء المشجعين على متابعة المباراة بشكل تفصيلي.

وفي سياق متصل، كان منتخب السنغال تمكن من تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره منتخب مالي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم.

وينتظر منتخب السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، الفائز من مباراة ربع النهائي التي تجمع بين مصر وكوت ديفوار والمقرر إقامتها غدا السبت 10 يناير.

جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

