جميع المباريات

"الثانية على التوالي".. قائد منتخب مالي يتلقى البطاقة الحمراء أمام السنغال بأمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

07:46 م 09/01/2026
تلقى المنتخب المالي لصدمة قوية، بعد حصول قائد الفريق يفيس بيسوما لبطاقة حمراء، في الشوط الأول من المباراة التي يخوضها أمام السنغال في ربع نهائي أمم أفريقيا.

وتعرض لاعب منتخب مالي يفيس بيسوما للتعرض، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية، في الدقيقة 3+45 من زمن الشوط الأول، ليكمل المنتخب المالي المباراة بعشر لاعبين.

وتعد هذه المباراة الثانية على التوالي الذي يكمل فيها منتخب مالي اللقاء ب 10 لاعبين، بعد تعرض لاعب المنتخب كوليبالي للطرد في مباراة تونس الماضي، عقب حصوله على بطاقة حمراء في الدقيقة 26 من المباراة.

ويلاقي منتخب السنغال حاليا نظيره منتخب مالي، في إطار منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وكان منتخب السنغال تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب السودان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما صعد منتخب مالي بعد الفوز على تونس في دور ال 16 بركلات الترجيح.

