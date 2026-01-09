انتقد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الحملة غير المبررة على محمد صلاح نجم ليفربول وقائد الفراعنة، مؤكداً أن اللاعب يتعرض لتربص إعلامي لا يتناسب مع مكانته العالمية وما حققه طوال مسيرته الاحترافية.

وأوضح ميدو في تصريحات تلفزيونية أن صلاح ليس نجم عادي، بل لاعب من طراز خاص يدرك جيداً وزن كلماته أمام وسائل الإعلام، ولا يطلق التصريحات بعشوائية، مستنداً إلى خبرة طويلة وتجارب متراكمة في التعامل مع الضغوط داخل وخارج الملعب.

وأشار إلى أن قائد المنتخب المصري نجح في حصد كل الألقاب الممكنة تقريباً على مستوى الأندية، محلياً وقارياً ولم يتبق في مسيرته سوى إنجاز وحيد يتمناه، وهو التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، ليكتمل به سجل إنجازاته ويغلق دائرة المجد.

وفي سياق آخر، وجه ميدو انتقادات مباشرة للمدير الفني لليفربول آرني سلوت، معتبراً أن تعامله الفني مع محمد صلاح كان بمثابة تضحية بأحد أهم نجوم الفريق، وهو ما انعكس سلباً على دور اللاعب داخل الملعب ومستواه الفني.

وأكد ميدو أن الطريقة التي أدار بها سلوت ملف محمد صلاح قد تترك أثر سلبي على صورته التدريبية مستقبلاً، مشيراً إلى أن أندية أوروبية كبرى ستعيد النظر في فكرة التعاقد معه، بعد متابعتها لكيفية تعامله مع أحد أبرز نجوم الكرة العالمية.