رسميًا.. كهربا يرحل عن القادسية الكويتي بعد فسخ تعاقده

أعلن نبيل معلول المدير الفني لفريق القادسية الكويتي، رحيل اللاعب المصري محمود كهربا رسميًا عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد التونسي نبيل معلول أن كهربا طلب الرحيل عن صفوف الفريق في الوقت الراهن، ووافقت على طلبه بناءً على رغبته.

وأشار معلول أن موافقة رحيله جاءت بناءً على طلب من اللاعب، لذلك عندما أخبروني وافقت على رحيله لعدم رغبته في الاستمرار مع الفريق.

جدير بالذكر أن كهربا انضم لصفوف القادسية الكويتي مطلع الموسم الجاري، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الاتحاد الليبي.