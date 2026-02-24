إعلان

محافظ الوادي الجديد تشارك أهالي قرى الشركة بالخارجة الإفطار الرمضاني

كتب : محمد الباريسي

09:41 م 24/02/2026 تعديل في 09:41 م
    محافظ الوادي الجديد تشارك أهالي قرى الشركة بالخارجة الإفطار الرمضاني
    محافظ الوادي تلتقط صورا تذكارية مع فتيات قرية الشركة
    إفطار جماعي لأهالي قرى الشركة مع محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شاركت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أول إفطار رمضاني مع أهالي وأبناء المحافظة بقرى الشركة بالخارجة، وذلك عقب توليها المنصب، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات المحافظة التنفيذية.

حيثُ قدّمت المحافظ التهنئة لجموع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيةً أن يكون شهر خيرٍ وبركة على مصر وأبنائها جميعًا. وأشارت لوضع مخطط للجولات الميدانية والإفطار الجماعي يشمل مراكز المحافظة وقراها المختلفة، مؤكدةً أهمية هذه الفعاليات الاجتماعية في التواصل عن قرب مع المواطنين وملامسة مقترحاتهم و مطالبهم؛ بما يضمن مشاركة الجمهور تطلعاته وأهدافه، ويُلبّي السعي نحو غدٍ أفضل للوادي الجديد ومواطنيه.

حنان مجدي محافظ الوادي الجديد إفطار جماعي قرى الشركة بالخارجة محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد فعاليات شهر رمضان بالوادي الجديد 2026

