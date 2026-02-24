إعلان

ماكرون يقبل استقالة مديرة متحف اللوفر بعد حادث سرقة مجوهرات

كتب : مصراوي

09:48 م 24/02/2026

إيمانويل ماكرون

(أ ب)

قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء استقالة مديرة متحف اللوفر، لورانس دي كار من منصبها، حيث تعرضت لانتقادات شديدة في أعقاب عملية سرقة مذهلة ومحرجة لمجوهرات التاج الفرنسي.

وقال مكتب الرئاسة الفرنسي، إن ماكرون أشاد بقرار استقالة دي كار ووصفه بأنه "عمل مسؤول في وقت يحتاج فيه أكبر متحف في العالم إلى الهدوء ودفعة جديدة قوية لتنفيذ مشروعات كبرى تنطوي على تحسينات أمنية وتحديث" ومبادرات أخرى.

وفي أكتوبر الماضي، استغرق اللصوص أقل من ثماني دقائق لسرقة قطع من مجوهرات التاج بلغت قيمتها 88 مليون يورو (102 مليون دولار) في عطلة نهاية أسبوع في المتحف الذي يرتاده أكبر عدد من الزائرين على مستوى العالم، الأمر الذي تسبب في صدمة عالمية.

----------------

سرقة متحف اللوفر

استقالة مديرة متحف اللوفر

سرقة مجوهرات اللوفر

إيمانويل ماكرون لورانس دي كار متحف اللوفر

