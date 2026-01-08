مباريات الأمس
7 معلومات عن ديربي ريال مدريد وأتليتكو بالسوبر الإسباني الليلة

كتب : محمد عبد الهادي

10:28 ص 08/01/2026
تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو ملعب ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، حيث يستضيف الصدام الكروي المشتعل بين فريقي ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد كالتالي:

تنطلق مباراة الريال وأتلتيكو في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

كريستيانو رونالدو هداف مواجهات الديربي برصيد 22 هدفًا

يعتبر سيرجيو راموس أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المواجهات بـ43 مشاركة.

سيميوني مدرب أتليتكو واجه الريال في 48 مباراة، فاز في 14 وخسر 15 وتعادل 19

الفائز من مباراة الريال وأتلتيكو، سيلتقي مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني.

سبق وألتقي الفريقان في 241 مباراة بجميع المسابقات، فاز الريال في 117، وأتليتكو في 61 وتعادلا في 63.

سجل لاعبو ريال مدريد 397 هدفًا في شباك أتلتيكو مدريد، فيما أحرز الأخير 306 أهداف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد وأتليتكو ريال مدريد أتليتكو مدريد السوبر الإسباني

