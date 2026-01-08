خطف عدد من نجوم منتخب مصر الأول الأنظار بشكل كبير، خلال النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ليس فقط بسبب مستواهم الفني على أرضية الملعب، لكن بسبب بعض اللقطات الإنسانية التي ظهرت منهم أثناء البطولة.

وتصدر عدد من لاعبي منتخب مصر الأول، المشهد خلال النسخة الحالية من البطولة، بسبب صدور بعض التصرفات الإنسانية، التي لاقت استحسان الكثير من الجماهير المتابعة للبطولة وليس الجماهير المصرية.

وكانت مباراة مصر وزبمبابوي، شاهدة على واحدة من أجمل لقطات العرس الأفريقي، حينما لاحظ نجم وسط المنتخب الوطني محمد شحاتة، الذي لاحظ خلال إجرائه عمليات الإحماء خلف مرمى زيمبابوي، طفل يقف يرتجف من البرد.

وفي مشهد عفوي يعبر عن الإنسانية الكبيرة، التي يتمتع بها نجم وسط مصر، اتجه شحاتة إلى الطفل ومنحه الجاكيت الخاص به.

ولم يتوقف الأمر عند شحاتة، بل استمر حتى مباراة الفراعنة الماضية أمام بنين، التي شهدت حرص قائد الفراعنة مع صلاح، على الاتحاد إلى الأطفال حاملي الكرات عقب نهاية المباراة، التقاط العديد من الصور التذكارية معهم، مما أدخل حالة من السعادة الكبيرة على الأطفال.

وحرص ياسر إبراهيم، على تكرار نفس المشهد الذي قام به صلاح في مباراة بنين، حيث عقب حصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام بنين، توجه إلى حاملي الكرات أيضًا، وهو يحمل الجائزة والتقط معهم العديد من الصور التذكارية.

وكل هذه مشاهد إنسانية مميزة، جعلت اللاعبين المصريين يخطفون الأنظار بشكل كبير في البطولة، بعيدا عن المستوى الفني لهم في النسخة الحالية من البطولة.

ويذكر ان منتخب مصر، يستعد لمواجهة نظيره منتخب كوت ديفوار، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ربع النهائي بأمم أفريقيا.

